Il Comune di Sinnai ha appaltato i lavori per di rifacimento della piazza Chiesa e della piazza del vecchio Municipio nel cuore del centro storico del paese. Prevista una spesa di un milione a 40mila euro.

L'intervento che dovrebbe iniziare in autunno, prevede la rimozione del vecchio e malandato pavimento in marmo, sbriciolatosi nel tempo. La nuova pavimentazione sarà realizzata con il biancone di Orosei.

Le attuali panchine saranno rivestite in legno per essere maggiormente fruibili a tutti. Attorno agli alberi, non più il marmo, ma un legno speciale per evitare che le radici rifacciano i danni del passato.

Sarà recuperata l’intera opera, (la “Proiezione”) realizzata da Maria Lai fra il 1999 e il 2000, la grande artista ogliastrina, morta nel 2013.

Il mosaico sarà smantellato, rigenerato e rimesso al suo posto, sul pavimento della Piazza chiesa. Un intervento che sarà interamente seguito dalla Sovrintendenza, a dimostrazione del suo straordinario valore.

Il recupero dell'opera d'arte, a terra, di Maria Lai, si annuncia particolarmente delicato. Previsto il censimento e la rimozione delle tessere ceramiche e lapidee, la successiva pulitura, il consolidamento, il riposizionamento su idoneo supporto di sottofondo. Lo stesso pavimento in marmo della piazza sarà realizzato su un sottofondo di 15 centimetri.

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