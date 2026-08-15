Rinviato lo spettacolo dei Matia Bazar a Pula: «Improvvisi motivi di salute»L’appuntamento musicale previsto per domani sera è stato rinviato a data da destinarsi. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni
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Salta lo spettacolo dei Matia Bazar previsto per la serata di domani, 16 agosto. L’appuntamento musicale è stato rinviato a data da destinarsi a causa di «improvvisi motivi di salute» che hanno interessato la cantante del gruppo.
A comunicare il rinvio sono gli organizzatori, che hanno espresso il proprio dispiacere per l’imprevisto e si sono scusati con il pubblico per il disagio.
«Siamo profondamente dispiaciuti di comunicare che, a causa di improvvisi motivi di salute della cantante dei Matia Bazar, lo spettacolo musicale in programma per la serata di domani, 16 agosto, è stato rimandato a data da destinarsi», si legge nella comunicazione.
Ancora da definire, dunque, la nuova data dell’esibizione. Gli organizzatori fanno sapere che sarà comunicata al più presto e ringraziano il pubblico per la comprensione.