Tutto comincia nel 2003, quando alla neonata Noviservice srl viene affidata l'agenzia Postel, del gruppo Poste Italiane, per la Sardegna. Da quella prima società, specializzata nel billing e nella fatturazione, nascono nel tempo altre realtà: Novisolution srl, dedicata ai rapporti commerciali con le multiutility, IdPost srl, che sviluppa il primo indirizzo digitale univoco e la prima piattaforma capace di far consultare e pagare con un unico accesso tutte le bollette in arrivo, e Funnel srl, che gestisce la piattaforma di erogazione di servizi pubblici tramite totem e reti terze. Nel 2025 le quattro società si fondono in un unico progetto di incorporazione, NV Group srl, che diventa il polo strategico e innovativo per la pubblica amministrazione in Sardegna.

Fin dai primi passi, il progetto ha un orizzonte più ampio: creare lavoro sull'isola, offrire ai giovani sardi un'alternativa alla migrazione forzata e contribuire alla crescita del territorio di origine.

Da quattro società a un'unica azienda

Oggi NVGroup è un'unica azienda, solida e innovativa nel settore ICT, guidata dai principi della responsabilità sociale e della sostenibilità, con un numero crescente di collaboratori e un fatturato in costante aumento. Le occasioni per trasferire altrove il centro decisionale non sono mancate, ma la sede principale resta in Sardegna, sulla convinzione che l'innovazione non debba passare necessariamente per le grandi aree metropolitane e che il talento locale possa competere con successo su scala nazionale e internazionale.

Si tratta di una scelta strategica, ma anche identitaria: un atto di fiducia verso il territorio e le persone che lo abitano. Negli anni la crescita non avviene per improvvisazione, ma attraverso un consolidamento progressivo di competenze, certificazioni di qualità e nuove aree di business, che portano l'azienda a occuparsi non solo di servizi per la pubblica amministrazione, ma anche di piattaforme cloud, gestione documentale e strumenti digitali per le utility. Investire nel proprio territorio, dimostra questo percorso, può essere una formula vincente anche in un settore dove la concorrenza si misura su scala nazionale e internazionale.

A conferma di questo percorso c'è anche un quadro di certificazioni ampio, segno di attenzione costante alla qualità e alla sicurezza: ISO 9001 per la qualità, ISO/IEC 27001 per la sicurezza delle informazioni, ISO 20000-1:2018 per la gestione dei servizi IT, ISO 14001:2015 per l'ambiente, ISO 45001:2018 per la salute e la sicurezza sul lavoro, ISO 50001:2018 per l'energia, ISO/IEC 27701:2019 per la privacy e la prassi UNI/PdR 125 sulla parità di genere.

Il progetto @braille e il riconoscimento internazionale

Tra le iniziative più rappresentative della missione aziendale c'è @braille. Nel 2010 Noviservice progetta e commercializza, in collaborazione soprattutto con l'INPS, un software capace di estrarre i dati dal server delle utility e gestire le diverse fasi di comunicazione verso gli utenti non vedenti o ipovedenti, restituendo i contenuti in linguaggio braille.

La procedura unisce semplicità tecnica e costi di gestione contenuti, due caratteristiche che raramente convivono quando si tratta di rendere accessibili servizi pensati inizialmente per un pubblico vedente. Il software non si limita a tradurre un testo, ma riorganizza l'intera comunicazione tra l'ente e l'utente, dalla bolletta all'avviso, in un formato realmente utilizzabile da chi non può leggere un documento tradizionale.

Queste caratteristiche convincono il Ministero per l'Innovazione a selezionare il progetto come esempio della capacità italiana di generare innovazione utile, concreta, capace di rispondere a un bisogno reale con soluzioni semplici da mantenere nel tempo. Il progetto viene così portato all'Expo internazionale di Shanghai del 2010, unica realtà sarda inserita nell'esposizione dedicata all'Italia degli innovatori.

Da quel primo riconoscimento internazionale, il percorso aziendale si arricchisce di altre tappe significative:

Italia degli Innovatori, Expo Shanghai 2010: unica azienda sarda selezionata per l'esposizione.

Finalista del premio Imprese per Innovazione, sesta edizione, 2013, riconosciuto dal Premio Nazionale dell'Innovazione istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato della Presidenza della Repubblica.

Sinnova, edizioni 2016, 2017, 2018 e 2019: partecipazione al Salone dell'Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna.

Italian Innovation Days 2016, Singapore.

GreenMed Summit 2017, Tel Aviv.

Qitcom 2019, Doha: collettiva italiana del settore startup innovative e incubatori di imprese.

Promozione delle imprese innovative nel mercato britannico, Londra, 2018.

Smau Innovazione 2021: premio per la piattaforma cloud Funnel, con un caso di successo realizzato in collaborazione con Toshiba Italia.

Un percorso che racconta una costante: la capacità di portare soluzioni nate in Sardegna su palcoscenici nazionali e internazionali, senza mai spostare altrove il baricentro dell'azienda.

La sfida attuale: la digitalizzazione della pubblica amministrazione

Quella stessa vocazione all'innovazione applicata a bisogni concreti guida oggi l'impegno di NVGroup sul fronte della digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. L'azienda accompagna centinaia di enti pubblici e società partecipate nell'adozione delle piattaforme nazionali che stanno ridisegnando il rapporto tra cittadini e amministrazione.

NVGroup è stata il primo partner qualificato di PagoPA in Sardegna, e ha costruito su questo primato un servizio che va dalla facilitazione dell'adesione degli enti alla piattaforma, con il supporto per la registrazione su AgID e l'integrazione dei sistemi, alla gestione dei flussi di pagamento, sia massivi, con generazione di codici univoci e avvisi digitali, sia singoli, per i pagamenti allo sportello o online. A questo si aggiunge la rendicontazione automatica dei flussi attraverso il Nodo dei Pagamenti, un passaggio tecnico che semplifica il lavoro quotidiano degli uffici finanziari degli enti.

Parallelamente, l'azienda ha sviluppato competenze e strumenti per l'integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, il sistema che collega i database di comuni, ministeri e aziende pubbliche e che rende possibile lo scambio di informazioni tra enti in modo standardizzato, sicuro e tracciabile. È il principio europeo del once only messo in pratica: il cittadino non deve più fornire più volte alla pubblica amministrazione gli stessi dati, perché sono gli enti stessi a scambiarseli in autonomia.

A questi si affiancano i servizi legati a SEND, il sistema nazionale per le notifiche digitali degli atti amministrativi, e a SIOPE+, che intermedia la gestione telematica di ordinativi e mandati di pagamento verso la piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato.

Per molti piccoli comuni, spesso privi di personale tecnico dedicato all'informatica, questo tipo di supporto non è un accessorio ma una condizione necessaria per restare al passo con obblighi normativi che cambiano con frequenza e richiedono competenze specifiche. NVGroup si propone in questi contesti come interlocutore stabile, capace di seguire l'ente non solo nella fase di adozione di una piattaforma, ma anche nella gestione quotidiana e negli aggiornamenti successivi.

Vent'anni dopo quel primo affidamento, il filo che lega la storia aziendale resta lo stesso: dimostrare che un'azienda nata e radicata in Sardegna può essere protagonista dell'innovazione tecnologica italiana, mettendo la propria competenza al servizio di un intero paese che si trova ancora a metà del proprio percorso di digitalizzazione.

Informazione promozionale a cura di NV Group

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