Lunedì prossimo, 17 agosto, dalle 10 alle 13, lo Spazio Faber ospiterà una delegazione di professionisti sanitari provenienti da Fukuoka, guidata dal dottor Kazuo Muta, medico e presidente del MUTA Hospital.

L'incontro sarà un'occasione per mettere a confronto due realtà, quella sarda e quella Giappone, accomunate dall'attenzione verso il benessere e l'invecchiamento in salute. Esperti di dietetica, fisioterapia e assistenza alla persona dialogheranno con la comunità locale sui temi dell'alimentazione, dell'attività fisica, degli stili di vita e dei modelli di cura e assistenza.

Particolare rilievo avranno le testimonianze di alcuni cittadini ultranovantenni di Tempio Pausania. Attraverso i loro racconti, la delegazione giapponese potrà conoscere più da vicino le loro abitudini quotidiane, le loro relazioni sociali e le caratteristiche dello stile di vita locale; elementi che possono contribuire a spiegare una certa longevità che contraddistingue la Sardegna.

La visita rappresenta non solo un momento di scambio, tanto culturale cultura quanto scientifico, ma anche un'opportunità per valorizzare il territorio e il patrimonio umano della comunità tempiese. La delegazione sarà accompagnata dalle coordinatrici e guide turistiche Sawako Kato e Antonella Russino.

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