Un riconoscimento che guarda al futuro della meeting & event industry attraverso la valorizzazione dei giovani talenti. Nell'ambito della 35ª Convention Annuale di MPI Italia Chapter, svoltasi a Carbonia dal 26 al 28 giugno con il tema "From Underground to Global Sea Routes: Gateway to the Sulcis", è stato assegnato il Premio Tesi Ugo Canonici 2026 – Migliore Tesi di Laurea sulla Meeting & Event Industry, iniziativa promossa da MPI Italia Chapter e giunta alla sua quinta edizione.

Istituito in memoria di Ugo Canonici, professionista stimato del settore e socio dell'associazione, il Premio nasce con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra università e mondo del lavoro, sostenendo la ricerca applicata e favorendo l'ingresso di nuove competenze in un comparto in continua evoluzione.

La commissione giudicatrice, composta da Dionisia Saccogna (VP Student MPI Italia Chapter ed Event Manager di Triumph Group International), Leyla Manunza, giornalista e scrittrice, e Olimpia Ponno (VP Communication e Past President MPI Italia Chapter, Managing Director di Olimpia Ponno Consultancy), ha assegnato il riconoscimento a Immacolata Di Concilio, dell'Università Europea di Roma, per la tesi "Eventi di lusso e Green Deal Europeo: un equilibrio tra esclusività e sostenibilità", realizzata nell'ambito del corso di laurea triennale in Turismo e Valorizzazione del Territorio.

«Ricevere il Premio Tesi Ugo Canonici 2026 rappresenta per me un riconoscimento di grande valore, sia personale sia professionale – afferma Immacolata Di Concilio – e sono orgogliosa che il mio lavoro sia stato apprezzato da una commissione composta da professionisti qualificati. Spero che questa occasione possa aprirmi nuove opportunità di crescita e confronto professionale. Sono inoltre lieta che il Premio abbia valorizzato un nuovo modo di concepire il lusso, inteso non più come spreco e ostentazione, ma come autenticità, responsabilità condivisa e capacità di generare valore positivo per il territorio, la società e le generazioni future.»

Partner dell'iniziativa è Fondazione Atzeri ETS, che ha finanziato la borsa di studio del valore di 800 euro destinata alla vincitrice. «Sostenere questo Premio significa investire in modo concreto sulle competenze che daranno forma al futuro della nostra industry. In quarant'anni di esperienza nel turismo, negli eventi e nell'ospitalità abbiamo imparato che la qualità nasce dalle persone: dalla loro preparazione, dalla capacità di leggere i territori, di costruire relazioni e di trasformare un progetto in esperienza. Con Fondazione Atzeri vogliamo contribuire a rendere questo patrimonio trasmissibile, creando un ponte tra formazione, impresa e nuove generazioni», dichiara Andrea Atzeri, presidente della Fondazione.

Al premio in denaro si affianca l'iscrizione gratuita a MPI Italia Chapter per la durata di un anno, offrendo alla vincitrice l'opportunità di entrare a far parte di una community qualificata di professionisti del settore. «Il Premio Tesi Ugo Canonici rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per MPI Italia Chapter, perché racchiude i valori su cui costruiamo la nostra community: formazione, innovazione e crescita professionale. Valorizzare una ricerca sull'equilibrio tra esclusività e sostenibilità nel turismo e negli eventi significa sostenere le nuove generazioni e rafforzare il dialogo tra università e mondo del lavoro», sottolinea Ileana Coiana, presidente di MPI Italia Chapter.

L'assegnazione del Premio ha rappresentato uno dei momenti più significativi della 35ª Convention Annuale di MPI Italia Chapter, che ha portato a Carbonia professionisti italiani e internazionali della meeting industry, contribuendo a promuovere il Sulcis come destinazione capace di coniugare identità, patrimonio culturale, sostenibilità e innovazione. Un'eredità che va oltre i tre giorni della manifestazione e che conferma il ruolo degli eventi come strumenti di crescita, formazione e valorizzazione dei territori.

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