Ringiovanire il viso senza alterarne i lineamenti: è questo il principio che guida i trattamenti antiaging della Clinica Deasalus.

Ogni percorso parte da una valutazione medica di pelle, volumi, lineamenti ed esigenze individuali, così da denire un protocollo personalizzato orientato

a risultati armoniosi e progressivi.

Tra le soluzioni proposte c'è il Bio-Lifting® Viso con ATTIVA S.I.H. Technology®, che stimola la produzione di collagene ed elastina migliorando tono e compattezza di viso, collo e zona perioculare. In base alle caratteristiche del paziente, il trattamento può essere integrato con biorivitalizzazione, ller, tossina botulinica, peeling o li di trazione.

L'obiettivo è contrastare i segni dell'invecchiamento attraverso un approccio medico che valorizzi i tratti del volto, preservandone naturalezza ed equilibrio

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