Dopo il successo dei primi appuntamenti, che hanno animato la Corte tra degustazioni, musica, spettacoli e iniziative solidali, le Doglio Summer Nights entrano nel vivo e proseguono sino a fine Agosto, con un calendario di eventi dedicati alla cultura, all'alta cucina e all'intrattenimento.

Le prime settimane della rassegna hanno visto protagonista la Corte di Palazzo Doglio con appuntamenti che hanno coinvolto pubblici diversi: dalla quarta edizione di I Love Rosé, dedicata ai migliori vini rosati della Sardegna, al Family Dinner Show – K-Pop Edition, passando per l'Aperitivo Charity "Jazz e Bollicine", promosso dal Rotary Club Cagliari Nord a sostegno del progetto Endometriosis, fino alle serate del Giovedì Cittadino e alle Doglio Sunset Vibes, che continuano ad accompagnare ogni giovedì dell'estate con dj set, cocktail e un'atmosfera rilassata al tramonto.

La rassegna continua ad animare la Corte, il Teatro Doglio, il Giardino d'Inverno e l'Osteria del Forte, trasformando gli spazi di Palazzo Doglio in luoghi di incontro, scoperta e condivisione nel cuore della città.

Ad arricchire il programma sono le collaborazioni con LEI Festival, Club Jane Austen Sardegna e Sunset Events, insieme alla partecipazione di protagonisti del panorama culturale nazionale e di firme autorevoli dell'alta gastronomia italiana. Tra queste, lo chef stellato Fabio Pisani de Il Luogo Aimo e Nadia, protagonista della nuova edizione di Notti Stellate, il format dell'Osteria del Forte dedicato ai grandi interpreti della cucina contemporanea.

SOTTO IL CIELO DI DOGLIO

Tramonti, musica e serate in Corte da vivere insieme

Le Doglio Sunset Vibes continuano ad accompagnare ogni giovedì dell'estate, trasformando la Corte di Palazzo Doglio in uno dei punti di ritrovo più vivaci della città. Dj set, cocktail e atmosfera rilassata scandiscono il ritmo dell'aperitivo, tra musica, incontri e tramonti estivi.

A chiudere la stagione in Corte sarà il tradizionale appuntamento con la Grigliata di Ferragosto, in programma il 15 agosto, che negli anni è diventata uno degli eventi più attesi dell'estate firmata Doglio. Musica dal vivo, piatti alla brace e convivialità saranno gli ingredienti di una serata da vivere sotto le stelle.

SAPORI D'AUTORE

Esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte

L'Osteria del Forte sarà protagonista dell'estate gastronomica di Palazzo Doglio con una serie di appuntamenti dedicati all'incontro tra alta cucina, territorio e cultura del vino.

Il 3 luglio torna Notti Stellate, il format che porta a Cagliari grandi protagonisti della ristorazione italiana. Grazie alla collaborazione con San Pellegrino e Acqua Panna, l'edizione di quest'anno ospiterà lo chef stellato Fabio Pisani, de Il Luogo Aimo e Nadia, storico ristorante milanese e punto di riferimento della gastronomia italiana contemporanea. Per l'occasione firmerà una cena esclusiva costruita attorno a un menu ideato appositamente per la serata, in un dialogo tra tecnica, creatività e valorizzazione delle migliori materie prime del territorio.

A completare il calendario saranno le Cene a Tema dell'Osteria del Forte, appuntamenti speciali che accompagneranno la stagione con menu dedicati e percorsi enogastronomici pensati per valorizzare i sapori dell'estate.

PAROLE, IDEE E MUSICA

Le voci della cultura contemporanea a Teatro Doglio

Dopo l'incontro con Massimo Recalcati, realizzato in collaborazione con il LEI Festival, il programma culturale delle Doglio Summer Nights prosegue con le Anteprime Estive di Dicembre Letterario, il festival organizzato dal Club Jane Austen Sardegna, che porterà a Palazzo Doglio alcune delle voci più autorevoli della narrativa e del giornalismo contemporanei.

Il 2 luglio, nel Giardino d'Inverno, Simone Tempia presenterà il suo nuovo libro Gran Galà con delitto (Garzanti), in dialogo con Piergiorgio Pulixi.

Il 5 luglio, al Teatro Doglio, sarà protagonista Stefania Auci, autrice della celebre saga I Leoni di Sicilia, che presenterà il nuovo romanzo L'Alba dei Leoni in dialogo con Andrea Garau.

Il 18 luglio il Teatro Doglio si illuminerà con la magia dei Candlelight Concerts, gli spettacoli a lume di candela che uniscono musica e atmosfera in una delle esperienze più amate dal pubblico.

A chiudere il ciclo delle Anteprime Estive, il 18 agosto, nel Giardino d'Inverno, la giornalista e scrittrice Cecilia Sala presenterà I figli dell'odio in dialogo con Piergiorgio Pulixi, offrendo una riflessione sui grandi temi dell'attualità internazionale.

Con le Doglio Summer Nights, Palazzo Doglio conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città, offrendo un calendario capace di unire intrattenimento, cultura e ospitalità in un'unica esperienza estiva. Un palinsesto che continua ad accompagnare residenti e visitatori fino a Ferragosto, trasformando ogni serata in un'occasione di incontro, scoperta e condivisione nel cuore di Cagliari.

© Riproduzione riservata