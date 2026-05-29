Il silenzio del dolore interrotto con un post toccante. Così l'associazione Santu Antinu, organizzatrice dell’Aria, ha deciso di ricordare Marco Muredda, il trentasettenne di Sedilo morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale in moto a Su Berrinau, a poca distanza da Nuoro. Muredda era vicepresidente dell’associazione.

«Oggi le parole sembrano non bastare. Il dolore è troppo grande, lo sgomento è profondo, e facciamo ancora fatica a credere che tutto questo sia accaduto», si legge nella comunicazione ufficiale del comitato organizzatore dell’Ardia.

«Per la nostra associazione sei stato molto più di un vicepresidente. Sei stato una presenza fondamentale, un punto di riferimento, una persona preparata, intelligente, generosa, capace di dare tanto senza mai risparmiarsi. Hai servito l’associazione con passione autentica e con quella devozione sincera a San Costantino che tutti ti riconoscevamo».

Impegno, esempio «e il tuo modo di esserci resteranno per sempre parte della nostra storia. Lasci in ciascuno di noi un ricordo vivo e indelebile, che il tempo non potrà cancellare. Ogni componente di oggi, e ogni componente che verrà, porterà con sé qualcosa di te, perché chi dona con il cuore non se ne va mai davvero».

Poi il direttivo scrive «grazie, Marco. Grazie per tutto ciò che hai fatto, per ciò che sei stato, per l’amicizia, la dedizione e l’amore che hai donato alla nostra comunità. Fai buon viaggio. Che San Costantino ti accompagni e ti protegga ovunque tu sia, e che vegli sulla tua famiglia, sulla nostra associazione e su tutti noi in questo momento di immenso dolore».

(Unioneonline)

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