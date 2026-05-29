Ci saranno anche tre piloti della scuderia sarda K 4 Mori al via della seconda tappa della Champions of the Future Academy Program, serie internazionale di karting che questo fine settimana farà tappa in Grecia, sulla pista Circuit 27 di Salonicco.

Gli alfieri del team capitanato dal coach sassarese Antonio Dettori saranno Mirko Maguledda (che gareggerà nella categoria Ok-n junior), Clelia Soddu e Arsene Djolovic (al via nella categoria Ok-n senior). Il trio della K 4 Mori aveva già ottenuto riscontri positivi nella gara d’esordio, disputate a Valencia dal 27 febbraio all'1 marzo.

Nel programma Champions of the Future Academy, i giovani e talentuosi piloti provenienti da tutto il mondo competono ad armi pari, su kart identici messi a disposizione dall’organizzazione. Si impiegano telai Kr uguali, con pochissime modifiche consentite, e motori Iame Ok-n che vengono sorteggiati durante il weekend, e che vengono poi impiegati a rotazione dai piloti in tutte le fasi, dalle prove libere del venerdì alle gare di sabato e domenica, che prevedono una doppia prova con qualifiche, gara1 e gara 2 in ciascuna delle due giornate.

Dopo le tappe in Spagna e Grecia, la serie internazionale proseguirà al Leopard Circuit di Viterbo (da venerdì 10 a domenica 12 luglio), poi in Oman, al Muscat Speedway (da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre) e infine negli Emirati Arabi, con il doppio appuntamento ad Al Ain (da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre) e ad Al Forsan (da lunedì 30 novembre a mercoledì 2 dicembre).

© Riproduzione riservata