È di 19 feriti, tra loro 14 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai.

Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura.

Due alunni sono stati trasferiti, con un elicottero del 118, all'ospedale dei bambini di Palermo: uno ha una frattura al polso e l'altro un trauma addominale.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/v.l.)

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