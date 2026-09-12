Cinque appuntamenti da ottobre a marzo per la nuova stagione dedicata alle famiglie, tra musical, personaggi senza tempo e grandi storie da vivere insieme. I biglietti singoli per tutti gli spettacoli sono ora disponibili.

Sono aperte le vendite dei biglietti singoli per “C’era una volta”, la nuova programmazione di Teatro Doglio dedicata alle famiglie. Cinque appuntamenti, da ottobre 2026 a marzo 2027, per ritrovare il piacere di andare a teatro insieme e lasciarsi trasportare, ogni volta, dentro una storia diversa.

Ad aprire la stagione, sabato 10 ottobre, sarà “Pimpa. Il Musical a Pois”, la coloratissima commedia musicale firmata Fondazione Aida per celebrare i cinquant’anni della celebre cagnolina a pois. Diretto da Enzo d’Alò, con drammaturgia firmata insieme a Francesco Tullio-Altan, lo spettacolo immagina un sorprendente incontro tra Pimpa e William Shakespeare, mescolando fantasia, musica e teatro in un’avventura capace di divertire grandi e piccoli.

Il viaggio prosegue sabato 21 novembre con “Viva la Vida – La grande avventura di Miguel”, ispirato a Coco e alle atmosfere del Día de los Muertos. Miguel, giovane appassionato di musica, viene catapultato nel mondo dei defunti e parte alla ricerca del suo trisavolo musicista. Tra musica dal vivo, coreografie e incontri sorprendenti, la compagnia All Crazy porta in scena un musical coinvolgente che parla di sogni, famiglia e memoria.

A pochi giorni dal Natale, sabato 19 dicembre alle ore 18, arriva “Il Gruffalò”. L’amato personaggio nato dalle pagine di Julia Donaldson e Axel Scheffler prende vita in una divertente commedia musicale prodotta da Fondazione Aida in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Costumi ispirati alle illustrazioni originali, canzoni, danza e comicità accompagnano la storia del piccolo e astuto topolino e del mitico Gruffalò, proprio nell’anno del suo atteso ritorno editoriale con Nonna Gruffalò, la nuova storia in arrivo in Italia il 15 settembre.

Con il nuovo anno, la fantasia si tinge di magia e mistero. Sabato 20 febbraio 2027 sarà la volta di “Magic School Musical – I Misteri di Hogwarts”. Merlino, un giovane mago deciso a scoprire le proprie origini, e la maghetta Tara affronteranno enigmi, prove, camere segrete e poteri oscuri in una grande avventura firmata dalla compagnia All Crazy di Milano. Uno spettacolo coinvolgente e interattivo, in cui anche i giovani spettatori saranno chiamati a partecipare.

A chiudere la stagione, sabato 20 marzo alle ore 18, sarà “L’Ape Maia – Il Musical”, nato per celebrare i cinquant’anni di un personaggio che ha accompagnato generazioni di bambini. Tra fiori giganti, scenografie colorate, musica e coreografie, Maia lascia il suo alveare per partire alla scoperta del mondo, guidata dalla curiosità e dal desiderio di libertà. Diretto da Michele Visone, lo spettacolo è una produzione DeAPlaneta Entertainment, in co-produzione con All Crazy e S.M. Sales&Consulting, e racconta attraverso l’avventura il valore dell’amicizia, della scoperta e del rispetto per la natura.

I biglietti singoli per tutti gli spettacoli di “C’era una volta” sono disponibili online e presso i punti vendita Box Office Sardegna.

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