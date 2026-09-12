Cosa dicono le stelle per il 12 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete: In ufficio qualcuno riconosce il vostro contributo. Non minimizzate e accettate i complimenti.
Toro: La coppia ritrova complicità grazie a un’abitudine condivisa. Le piccole cose tengono insieme quelle grandi.
Gemelli: Vi frulla in testa l’idea di un viaggio. Cominciate a organizzarlo: il piacere dell’attesa è già mezza vacanza.
Cancro: Una spesa imprevista scombina i conti, ma niente di grave. Rimettete ordine e tornerà presto l’equilibrio.
Leone: Un familiare vi chiede una mano proprio quando siete pieni di impegni. Cercate di stabilire dei limiti...
Vergine: Tra amici nasce un piccolo attrito per una sciocchezza. Chiarite subito, prima che si ingigantisca.
Bilancia: Il portafoglio ringrazia una scelta prudente fatta tempo fa. Continuate su questa strada, funziona.
Scorpione: Una proposta professionale arriva da dove non ve l’aspettavate. Valutatela senza rispondere di getto.
Sagittario: Un collega scorbutico si rivelerà un alleato prezioso. Le apparenze ingannano più di quanto crediate.
Capricorno: La casa reclama attenzioni che rimandate da settimane. Sistemare gli spazi porterà ordine anche in testa.
Acquario: Vi sentite in vena di conquiste e il vostro fascino non passa inosservato. Attenti però a non esagerare.
Pesci: Il rapporto con un genitore si ammorbidisce. Una frase detta col cuore sistemerà molte cose.