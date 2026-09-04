Trattamenti corpo su misura per migliorare tono e compattezza
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Recuperare tono, compattezza ed equilibrio della silhouette attraverso percorsi personalizzati: è l'obiettivo dei trattamenti corpo proposti dalla Clinica Deasalus. I protocolli sono studiati per rispondere ai cambiamenti legati all'età, alle variazioni di peso, alla gravidanza, alla sedentarietà o alla perdita di elasticità cutanea, sempre nel rispetto dell'armonia naturale del corpo.
Tra le tecniche impiegate c'è il Bio-Lifting® Corpo con ATTIVA S.I.H. Technology®, indicato per intervenire sulle lassità di addome, braccia, interno coscia e décolleté. In base alla valutazione medica, il percorso può essere completato con carbossiterapia, filler corpo, scleroterapia o ossigeno-ozono terapia.
Ogni trattamento viene definito sulle caratteristiche del paziente, privilegiando risultati graduali, naturali e proporzionati.
Informazione promozionale a cura di Clinica Deasalus