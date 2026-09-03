Il progetto Luce Eterna compie nuovi passi verso la sua realizzazione. La nuova casa funeraria dell'Agenzia Funebre Don Bosco, guidata da Mariano Ligas, nascerà nel cuore di Cagliari con l'obiettivo di offrire alle famiglie un luogo dedicato all'accoglienza, al raccoglimento e all'ultimo saluto.

Un progetto ambizioso, costruito nel tempo e pensato per trasferire in uno spazio appositamente concepito i principi che da sempre guidano il lavoro dell'agenzia: discrezione, pulizia, eleganza e cura dei dettagli.

Gli ambienti di Luce Eterna saranno progettati per garantire riservatezza e comfort e per accompagnare con rispetto ogni momento del commiato. Particolare attenzione sarà riservata alla cura e alla conservazione della salma, ma anche alla possibilità per familiari e amici di vivere l'ultimo saluto in un contesto raccolto, lontano dalla dimensione più impersonale delle strutture tradizionali.

Anche la cerimonia potrà essere personalizzata. Musica di sottofondo, fotografie e video ricordo permetteranno di costruire un momento capace di raccontare la persona scomparsa e di custodirne la memoria, nel rispetto delle volontà e della sensibilità di ogni famiglia.

Con Luce Eterna, Don Bosco punta così a compiere un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita, affiancando all'esperienza maturata negli anni una struttura moderna ed elegante, nella quale spazi, servizi e attenzione alle persone concorrano a creare una nuova esperienza del commiato.

La realizzazione del progetto procede e il traguardo è sempre più vicino: portare nel centro di Cagliari un luogo pensato per dare all'ultimo saluto il tempo, la cura e la dignità che merita.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco

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