Dieci giorni in più per concedersi una pausa di benessere nel cuore della città.

L’estate non è ancora finita e il T Hotel sceglie di prolungare di altri dieci giorni Summer Ritual, l’esperienza firmata TSPA nata per regalarsi una pausa di benessere, relax e leggerezza anche al rientro in città.

L’iniziativa, inizialmente prevista fino al 30 agosto, sarà infatti disponibile per l’acquisto fino al 10 settembre 2026, per accompagnare gli ultimi giorni d’estate e il momento del rientro dalle vacanze con un’esperienza dedicata al benessere.

Summer Ritual è pensato per essere vissuto in coppia o con le amiche e comprende un percorso benessere TSPA per due persone, welcome con acqua aromatica e piccola pasticceria, aperitivo detox al TBAR con crudités fresche e cocktail analcolici e un piccolo wellness gift.

La TSPA è l’oasi urbana del T Hotel dedicata al benessere, uno spazio raccolto dove acqua, calore e relax si incontrano senza la necessità di allontanarsi dalla città. Il cuore del percorso è Acqua Journey, un’esperienza di 90 minuti che comprende una vasca idroterapica con sei postazioni idromassaggio, bagno turco all’eucalipto, docce aromatiche e cromoterapiche e sauna finlandese, oltre a una zona relax con luci soffuse e tisaneria.

A completare l’offerta, una selezione di trattamenti viso e corpo e massaggi con prodotti Comfort Zone, per un’esperienza di benessere ancora più personalizzata.

Un modo per rallentare, ritrovare equilibrio e concedersi un momento speciale anche dopo il rientro alla quotidianità, quando il ritmo delle giornate torna a farsi intenso. Perché il benessere non deve necessariamente aspettare la prossima vacanza: può diventare una pausa da vivere anche nel cuore della propria città.

«Abbiamo scelto di prolungare l’iniziativa perché crediamo che il bisogno di benessere non finisca con le vacanze», racconta lo staff TSPA. «Settembre è un momento ideale per regalarsi una pausa e ripartire con nuova energia.»

Summer Ritual sarà acquistabile fino al 10 settembre 2026.

Per informazioni e prenotazioni:

TSPA – T Hotel Cagliari

070 47405028

benessere@thotel

© Riproduzione riservata