Torna con iniziative anche a Cagliari la Make Sense Campaign, campagna europea di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo.

Nelle giornate del 21 e 23 settembre, dalle 15 alle 19, nei locali del CAS e della Preospedalizzazione dell’Oncologico al piano terra del Businco, saranno effettuate visite specialistiche gratuite, su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le visite saranno garantite dalla Struttura di Oncologia Medica dell’ARNAS G. Brotzu, diretta da Luigi Mascia, grazie al contributo degli specialisti Massimo Ghiani e Maria Chiara Cau e in collaborazione con l’Otorinolaringoiatria dell’ARNAS G. Brotzu e della ASL di Cagliari (P.O. Santissima Trinità) e con la Struttura di Radioterapia dell’ARNAS G. Brotzu. L’attività si svolgerà nei locali del CAS di cui è responsabile la dottoressa Francesca Coghe, con il coordinamento della dottoressa Maria Efisia Mascia.

Il tema scelto per questa edizione è “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”, un messaggio semplice che invita a non sottovalutare quei disturbi che, se persistono nel tempo, possono rappresentare un campanello d’allarme.

I TUMORI – I tumori del distretto testa-collo comprendono le neoplasie che interessano quest’area, con esclusione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Sono patologie particolarmente insidiose perché possono manifestarsi inizialmente attraverso sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o con problematiche di altra natura. Si tratta del settimo tumore più diffuso in Europa.

La diagnosi precoce rappresenta un fattore determinante: quando la malattia viene individuata nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza può raggiungere l’80-90%. Da qui nasce la regola “1x3”: se anche uno solo dei sintomi potenzialmente associati a un tumore testa-collo persiste per tre settimane o più, è importante rivolgersi al proprio medico e sottoporsi a una valutazione specialistica.

SEGNALI DA NON TRASCURARE – Tra i principali segnali da non trascurare ci sono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono o comparsa di macchie rosse o bianche nella bocca; mal di gola persistente; raucedine persistente; dolore o difficoltà nella deglutizione; gonfiore del collo; ostruzione nasale da un solo lato o perdita di sangue dal naso.

L’obiettivo della Make Sense Campaign è quindi promuovere una maggiore consapevolezza nella popolazione e favorire una diagnosi tempestiva, incoraggiando le persone a non ignorare sintomi che persistono nel tempo.

COME PRENOTARE – Per prenotare la visita gratuita al Businco bisogna contattare il CAS dell’Oncologico ai numeri 070 52965617 / 5618 oppure scrivere all’indirizzo cas.oncologico@aob.it.

Giunta alla sua quattordicesima edizione, l’iniziativa è coordinata in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC), con il coinvolgimento di 180 strutture sanitarie pubbliche e private su tutto il territorio nazionale.

(Unioneonline/v.l.)

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