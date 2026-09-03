Anche un luogo di riferimento per la collettività può diventare protagonista della transizione energetica. La parrocchia Beata Vergine del Carmine di Assemini ha scelto di produrre e conservare parte dell’energia necessaria alle proprie attività attraverso un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo realizzato da Salus Air, con l'obiettivo di utilizzare in modo più efficiente l'energia autoprodotta. Un intervento che va oltre la semplice installazione dei pannelli. Una chiesa è infatti un luogo vissuto tutti i giorni: celebrazioni, incontri, attività parrocchiali e momenti di aggregazione comportano consumi energetici distribuiti in orari differenti, spesso anche nelle ore serali, in cui la produzione fotovoltaica è ridotta o assente. Da qui la scelta di affiancare al fotovoltaico un sistema di accumulo, che consente di conservare una parte dell’energia prodotta durante le ore di maggiore irraggiamento e renderla disponibile successivamente, aumentando la quota di energia autoprodotta utilizzabile dalla struttura.

Quando l’energia diventa una risorsa per il territorio

Il progetto di Assemini mostra come le soluzioni per l’efficienza energetica possano trovare applicazione non soltanto nelle abitazioni e nelle imprese, ma anche nei luoghi che svolgono una funzione importante nella vita quotidiana di una comunità. «Vedere una chiesa del nostro territorio produrre e conservare energia attraverso il fotovoltaico ha per noi un significato particolare – spiega Pietro Pili, titolare di Salus Air – perché dimostra come innovazione e sostenibilità possano tradursi in soluzioni concrete anche per strutture che svolgono una funzione sociale. È un progetto che unisce tecnologia, attenzione ai consumi e rispetto per l’ambiente». Fotovoltaico e accumulo diventano così parte di un unico sistema: l’impianto produce energia rinnovabile, mentre le batterie permettono di conservarne una parte per renderla disponibile anche in momenti diversi da quelli della produzione.

Un progetto che nasce ad Assemini

Per Salus Air l’intervento assume un valore ulteriore perché realizzato proprio ad Assemini, territorio nel quale l’azienda opera e nel quale ha costruito negli anni una parte importante della propria storia. Intervenire su un edificio destinato alla collettività significa mettere a disposizione competenze, esperienza e tecnologia al servizio di un luogo frequentato quotidianamente da molte persone. È anche un modo concreto per mostrare come stia cambiando il rapporto con l’energia e come le soluzioni rinnovabili possano adattarsi a esigenze e realtà differenti. Il fotovoltaico con accumulo rappresenta infatti una possibilità concreta per diverse tipologie di strutture, non solo abitazioni e attività produttive. Può trovare applicazione anche in enti, associazioni, strutture ricettive e realtà che desiderano sfruttare al meglio l’energia autoprodotta, aumentando la quota destinata ai propri consumi.

Produrre e conservare: una gestione più efficiente dell’energia

In una regione come la Sardegna, caratterizzata da una significativa disponibilità di irraggiamento solare, la sfida non consiste soltanto nel produrre energia da fonte rinnovabile, ma anche nel riuscire a valorizzarla nel momento in cui è realmente necessaria. È in questo contesto che il sistema di accumulo assume un ruolo importante: permette di avvicinare nel tempo produzione e consumo, consentendo di sfruttare una maggiore quantità di energia generata dall’impianto. «La nostra visione – conclude Pietro Pili – è quella di mettere competenze ed esperienza al servizio di esigenze concrete, progettando soluzioni capaci di adattarsi alle caratteristiche di ogni struttura. È questo, per noi, il senso dell’innovazione: non limitarsi ad introdurre nuove tecnologie, ma accompagnare famiglie, imprese e realtà del territorio verso un modo più efficiente e consapevole di produrre e utilizzare l’energia». Ad Assemini, un luogo dedicato alla preghiera, all’incontro e alla condivisione diventa così anche un esempio concreto di come l’energia rinnovabile possa entrare nella quotidianità, coniugando sostenibilità, efficienza e valorizzazione delle risorse naturalmente disponibili.

Informazione promozionale a cura di Salus Air

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