Con la fine dell’estate e il ritorno alla routine quotidiana, settembre può essere il momento giusto per tornare a dedicare attenzione al benessere e alla cura del corpo. Dopo i mesi più caldi, tra le esigenze più comuni possono emergere ritenzione idrica, cellulite e perdita di tonicità.

Per rispondere a queste esigenze, Lena Dermo Beauty di Selargius punta su Endospheres Therapy, tecnologia a microvibrazione compressiva studiata per stimolare la microcircolazione e favorire il drenaggio dei liquidi. Il trattamento agisce sulle aree interessate dall’effetto “buccia d’arancia”, contribuendo a migliorare l’aspetto della pelle e a donare una piacevole sensazione di leggerezza.

Poiché ogni persona presenta caratteristiche ed esigenze differenti, il centro propone percorsi personalizzati costruiti sulla base di una consulenza dedicata. Un approccio che consente di individuare il programma più adatto e di riprendere, con l’arrivo di settembre, una routine dedicata alla cura e al benessere del corpo.

Lena Dermo Beauty si trova in Viale Trieste 2 a Selargius.

Informazioni al numero 351 216 3642.

Informazione promozionale a cura di Lena Dermo Beauty

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