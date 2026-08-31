Il mercato immobiliare sta cambiando. Oggi non basta più conoscere il territorio o disporre di un portafoglio di immobili di qualità: per competere è necessario saper costruire relazioni, intercettare investitori, comprendere le dinamiche dei mercati internazionali e trasformarle in opportunità concrete. È da questa consapevolezza e da una nuova visione che origina la fase di crescita dell’agenzia immobiliare Brili-Brilas, realtà che ha consolidato la propria presenza nel mercato immobiliare della Sardegna e che oggi compie un ulteriore passo nel proprio percorso di sviluppo. La costituzione, insieme ad alcuni partner, di una nuova società con sede a Milano rappresenta l'evoluzione naturale di un cammino costruito nel tempo attraverso accordi commerciali, collaborazioni e rapporti con operatori nazionali e internazionali. Una scelta che non modifica l'identità dell'azienda, né il suo forte radicamento nell'isola, ma amplia il raggio d'azione di Brili-Brilas, inserendola stabilmente in uno dei principali centri europei degli investimenti immobiliari.

Milano rappresenta oggi il luogo in cui si concentrano fondi, operatori finanziari, sviluppatori e grandi gruppi del real estate. Essere presenti in questo contesto significa poter dialogare quotidianamente con investitori e partner strategici, cogliere in tempo reale le evoluzioni del mercato e costruire nuove opportunità di sviluppo. Una crescita che rafforza l'azienda e che, proprio grazie a questa rete di relazioni, può generare ricadute positive anche per la Sardegna, mettendo in contatto il territorio con capitali interessati a progetti immobiliari di qualità, nel rispetto della salvaguardia del territorio, della cultura e delle tradizioni della nostra isola. L'obiettivo non è semplicemente ampliare il mercato di riferimento, ma creare un collegamento stabile tra chi investe e un territorio che continua a esprimere un forte potenziale, sia nel comparto residenziale sia in quello turistico e imprenditoriale.

Questa visione trova riscontro anche nel portafoglio immobiliare che Brili-Brilas propone oggi. Più che una raccolta di annunci, rappresenta una fotografia delle diverse anime della Sardegna e delle opportunità che l'isola è in grado di offrire a una clientela sempre più eterogenea. Accanto alle ville fronte mare, simbolo del mercato luxury, trovano spazio appartamenti nelle principali località costiere, residenze pensate per chi sceglie di vivere la Sardegna tutto l'anno, immobili storici da recuperare, aziende agricole, tenute vitivinicole e proprietà destinate a iniziative imprenditoriali. Una selezione che racconta un territorio molto più ampio rispetto all'immagine tradizionale dell'isola legata esclusivamente al turismo balneare. È proprio questa capacità di leggere il mercato che distingue oggi Brili-Brilas. Ogni immobile viene valutato non soltanto per le sue caratteristiche, ma anche per il contesto in cui si inserisce, per le prospettive di valorizzazione e per il tipo di investitore a cui può rivolgersi. L'attività dell'azienda va quindi oltre la semplice intermediazione: diventa consulenza, analisi del mercato e costruzione di relazioni capaci di accompagnare ogni operazione immobiliare. La presenza a Milano rappresenta soltanto una delle direttrici di questa strategia.

Lo sviluppo di Brili Brilas porta a una visione più globale che mette sempre al centro la Sardegna, ma con un interesse anche alle operazioni immobiliari presenti in altre regioni d’Italia, ad iniziare proprio dalla Lombardia con Milano come centro closing di importanti operazioni immobiliari nelle quali la consulenza di Brili-Brilas è stata determinante. Anche altre regioni a forte vocazione turistica come la Puglia, la Campania e la Toscana rappresentano obiettivi di crescita per la nostra azienda, senza tralasciare la città di Roma che a livello immobiliare è un punto di riferimento imprescindibile.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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