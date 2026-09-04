Un’esperienza didattica fuori dall’aula per avvicinare gli studenti alla storia di Fenici, Cartaginesi e Romani attraverso movimento, collaborazione e scoperta dell’ambiente.

Studiare la civiltà del Mediterraneo antico significa entrare in un mondo fatto di viaggi, scambi, esplorazioni e incontri tra popoli. Per gli studenti della scuola primaria e secondaria, trasformare questi temi in un’esperienza concreta può diventare un’occasione preziosa per imparare in modo diverso, unendo conoscenze storiche, abilità motorie, capacità relazionali e consapevolezza ambientale.

È questa la prospettiva con cui il Parco Avventura Pula può diventare una vera aula a cielo aperto. Immerso nel verde della provincia di Cagliari, il parco si estende per circa 13.000 metri quadrati, tra la Foresta di Pixinamanna e il territorio compreso tra Forte Village e Perla Marina, a soli 100 metri dalla spiaggia.

Dalla storia all’esperienza

Fenici, Cartaginesi e Romani hanno costruito la propria storia attraverso la capacità di muoversi nel Mediterraneo, creare collegamenti, commerciare e confrontarsi con territori e culture differenti. Al Parco Avventura Pula questi temi possono essere trasformati in un’esperienza interdisciplinare, dove il Mediterraneo non è soltanto quello delle mappe, ma un ambiente da osservare e conoscere direttamente.

Liane, corde, ponti tibetani, reti, passerelle e zip-line richiedono equilibrio, coordinazione, concentrazione e capacità di affrontare situazioni nuove. Il movimento diventa così uno strumento per sviluppare abilità motorie, autonomia e fiducia nelle proprie capacità.

Imparare a fare squadra

Come le grandi civiltà del Mediterraneo hanno costruito la propria forza attraverso organizzazione e collaborazione, anche sui percorsi sospesi gli studenti imparano il valore del gruppo: incoraggiarsi, rispettare i tempi degli altri, ascoltare le indicazioni e affrontare insieme le difficoltà.

L’esperienza permette inoltre di osservare dinamiche che difficilmente emergono tra i banchi: autonomia, gestione delle emozioni, capacità di collaborazione e problem solving.

Scoprire e rispettare l’ambiente

Il percorso didattico può intrecciarsi con l’educazione ambientale. Il Parco ospita pini domestici e marittimi e, nelle dune, specie caratteristiche dell’ambiente costiero come il ravastrello marittimo, l’eringio e il pancrazio, o giglio di mare.

Osservare questo ecosistema significa comprendere concretamente la fragilità del paesaggio mediterraneo e riflettere sul rapporto, antico e attuale, tra uomo e ambiente.

Per le scuole, quindi, una giornata al Parco Avventura Pula può diventare molto più di una semplice gita: un laboratorio interdisciplinare nel quale storia, geografia, scienze, educazione motoria e cittadinanza si incontrano.

Dalla storia alla natura, dal movimento alla collaborazione: un modo diverso per conoscere il Mediterraneo antico e imparare, attraverso l’esperienza, a rispettare quello di oggi.

Pula Adventure Park

+39 3471851054

info@pulavventura.it

© Riproduzione riservata