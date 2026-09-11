Non più soltanto una casa per le vacanze, da aprire all’inizio dell’estate e chiudere a settembre. Vivere in Sardegna può significare scegliere il mare come scenario quotidiano senza rinunciare ai servizi, ai collegamenti e alle comodità di una città.

A Pittulongu, sul litorale di Olbia, questa possibilità assume una dimensione concreta. A pochi minuti dalle spiagge e dal centro urbano, l’agenzia immobiliare Brili – Brilas propone una villa indipendente di 350 metri quadrati, con quattro camere, tre bagni, piscina, garage e giardino privato. Una proprietà che, per caratteristiche e dotazioni, interpreta un segmento del mercato immobiliare sempre più legato alla qualità dell'abitare e non esclusivamente alla villeggiatura. Pittulongu rappresenta infatti una delle aree nelle quali il confine tra residenza sul mare e vita urbana diventa più sottile. La vicinanza a Olbia permette di raggiungere rapidamente scuole, servizi sanitari, attività commerciali, porto e aeroporto, mantenendo però il rapporto diretto con la costa.

Un equilibrio che acquista valore anche alla luce dell'evoluzione dei collegamenti: nel 2025 l'aeroporto di Olbia ha superato i quattro milioni di passeggeri e il gestore aeroportuale segnala un progressivo rafforzamento del traffico anche nei mesi di aprile, maggio e ottobre.

“Esistono molti modi di vivere la Sardegna e oggi chi cerca casa ce lo dimostra con esigenze molto diverse rispetto al passato – spiega Adriana Terragni, Office manager dell'agenzia Brili- Brilas di Olbia –. C'è chi desidera il centro della città, chi sceglie la campagna e gli spazi aperti, chi cerca il borgo e chi vuole svegliarsi vicino al mare senza per questo rinunciare a una vita attiva durante tutti i dodici mesi. Pittulongu rappresenta proprio quest'ultima possibilità”.

Anche il mercato restituisce il valore crescente della zona. A luglio 2026 il prezzo medio richiesto per gli immobili residenziali in vendita a Pittulongu ha raggiunto 4.098 euro al metro quadrato: l'8,87% in più rispetto allo stesso mese del 2025 e oltre il 30% in più rispetto a cinque anni prima. Un andamento che colloca il quartiere tra le aree di particolare interesse del mercato olbiese.

La villa proposta da Brili – Brilas sembra costruita intorno a questa idea di permanenza. Si sviluppa su due livelli collegati ma dotati anche di accessi indipendenti, una configurazione che consente di utilizzare l'immobile come un'unica grande residenza oppure di creare due spazi autonomi per famiglia e ospiti. Al piano principale, le grandi vetrate portano luce nella zona living e aprono la casa verso il paesaggio; trovano spazio inoltre la cucina abitabile, due camere e due bagni. Il livello inferiore ospita un secondo soggiorno con cucina a vista, altre due camere, un bagno e una zona wellness con vasca idromassaggio e sauna, oltre a lavanderia, ripostigli e cantine. All'esterno, la veranda panoramica dialoga con la piscina con idromassaggio e con la zona barbecue, mentre al piano superiore un'altra veranda con vasca idromassaggio si apre verso il mare.

Ma sono soprattutto alcune dotazioni a trasformare una villa sul mare in una casa pensata per essere abitata stabilmente: impianto solare termico, pozzo con riserva d'acqua, domotica e sistema canalizzato di riscaldamento e raffrescamento. Brili Servizi Immobiliari accompagna proprietari e acquirenti in tutte le fasi, dalla valutazione e promozione dell’immobile alla gestione degli aspetti tecnici e documentali, fino al rogito, con servizi personalizzati sulle esigenze del cliente.

“La casa al mare non deve necessariamente essere una parentesi estiva. Per una parte della clientela sta diventando una scelta di vita – sottolinea Adriana Terragni –. Il vero lusso, in questi casi, non è soltanto avere il mare vicino, ma poterlo vivere a gennaio come ad agosto, continuando ad avere la città e i suoi servizi a pochi minuti”.

Un luogo, cioè, nel quale la distanza tra vacanza e quotidianità può quasi scomparire.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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