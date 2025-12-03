Momenti di dialogo, cultura e partecipazione con l’appuntamento del 5 dicembre alle ore 19, nella biblioteca comunale di Sennori, in via Farina 32, con la rassegna “Racconti d’Autore con Luca Solinas”.

Protagonista dell’incontro sarà il libro “La cena delle anime - Sa chena pro sos mortos” di Maria Laura Berlinguer, edito da HarperCollins, un racconto intenso che intreccia misteri, memorie e destini. L’autrice dialogherà con Luca Solinas in una serata che si preannuncia ricca di suggestioni e atmosfere profonde.

Nata a Sassari, Maria Laura Berlinguer vive a Roma. Laureata in Giurisprudenza, ha presto lasciato la carriera forense per dedicarsi alla comunicazione e alle relazioni istituzionali. Nel 2016 fonda il sito che porta il suo nome, e oggi è ambasciatrice della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.

Come si legge nella sua biografia, la sua vocazione, però, è “dare vita a storie, luoghi e leggende meno noti, restituire autenticità alle radici della sua terra, di cui porta sempre con sé il colore del mare, il profumo dell’elicriso e del mirto. La Sardegna non è solo il suo punto d’origine, ma un universo di tradizioni, voci e immagini che si riflettono nei suoi racconti”. L’iniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Sennori e in collaborazione con la Libreria @libreriakoineubik.sassari.

