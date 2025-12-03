La Morte, impegnata nelle faccende domestiche armata di spazzolone, s’imbatte nel suo riflesso allo specchio: sconvolta da ciò che vede, si osserva invecchiata e smagrita. Annichilita dallo scorrere del tempo, si lascia andare a riflessioni profonde svelandoci il suo lato intimo e privato, senza abbandonare però il suo affilato cinismo. Allo Spazio Tev di Sassari è in scena domenica alle 17 la compagnia Is Mascareddas con “Monologo della Morte”.

La Nera Mietitrice – burattino creato dalle sapienti mani di Donatella Pau e animato dallo straordinario Tonino Murru – ci darà la sua visione della vita e soprattutto di sé stessa, in un testo irreverente e sarcastico scritto a quattro mani da Elisabetta Pau e il sassarese Marco Sanna (cofondatore di Meridiano Zero) che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo della compagnia cagliaritana è consigliato a bambine e bambini dai 10 anni in su.

