La Compagnia Teatrale Li Colci ritorna in scena e lo fa nel segno della memoria, riportando sul palco “La Paltica di Fiasu”, una delle commedie più amate di Attilio Viti. Nel ventennale della sua scomparsa, Sant’Antonio di Gallura rende così omaggio all’autore, attore e regista che per quasi trent’anni ha dato voce e dignità al teatro gallurese, portando cultura, identità e lingua in tutto il nord Sardegna. L’opera, rappresentata per l’occasione come Memorial, vedrà protagonisti interpreti storici della compagnia e nuovi volti pronti a raccogliere l’eredità artistica di Viti. Sul palco ritroveremo La Dottoressa interpretata da Marcuccia Petrassu, Ciccitta portata in scena da Silvia Viti, Chilga chelta chelta interpretata da Maria Careddu, Antonì da Leonardo Pitturru e naturalmente Fiasu, affidato a Salvatore Cucciarini. Il lavoro dietro le quinte sarà curato da Pierino Pischedda per l’audio, Carlo Duilio Viti alla regia e Mario O. presso per la scenografia, a testimonianza di un impegno collettivo che va oltre la semplice rappresentazione teatrale. Il ritorno di Li Colci è molto più di uno spettacolo: è un atto d’amore verso un uomo che ha saputo trasformare il teatro popolare in un punto di riferimento culturale per l’intera comunità. Un evento atteso, che promette emozione, ricordi e quella magia che il palcoscenico sa restituire. Appuntamento dunque nella palestra comunale, sabato 20 dicembre, alle ore 21:00.

