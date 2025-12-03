Si è spento Jean Claude Lesuisse, l'architetto franco belga che ha contribuito a disegnare la Costa Smeralda. Allievo e collaboratore dell'architetto Savin Couelle che ha firmato le prestigiose ville incastonate tra i graniti della Gallura, Lesuisse è morto, nella tarda serata di ieri, all'età di 78 anni all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Celebre per la sua capacità di sintesi tra arte e natura, a Lesuisse si deve la progettazione delle dimore residenziali nel Parco del Pevero, quelle affacciate su Cala di Volpe, il complesso di Piazza del Principe nel cuore di Porto Cervo, l'albergo e il borgo di Poltu Quadu e la trasformazione, nel rispetto del paesaggio e della tradizione, di tanti stazzi della Gallura, dove aveva scelto di vivere.

