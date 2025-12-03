“Julia, la strega di Siligo”, a Cuglieri la presentazione del libro di Antonietta UrasL’appuntamento è per il 6 dicembre
Stregoneria, magia, antichi rituali, declinati al femminile, sono i temi che animeranno il nuovo appuntamento con la letteratura d’autore a Cuglieri a cura del Caffè Letterario “Angioletta Muretti Ortu-Flores”, associazione culturale che promuove la lettura e gli incontri con gli scrittori.
Sabato 6 dicembre nel teatro del Seminario la presentazione del libro “Julia, la strega di Siligo”, di Antonietta Uras, dialogherà con l’autrice Paolo Bellotti, appuntamento alle 18. Prima del talk letterario i saluti di Maria Franca Curcu, vice presidente dell’associazione culturale Gurulis Nova, poi Maria Giovanna Campus Motzo traccerà un excursus storico su “La caccia alle streghe e la Santa Inquisizione”.
L’evento è patrocinato dal Comune di Cuglieri, in collaborazione con la libreria Ubik di Macomer.