"Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio - dentro le case": taglio del nastro a Gonnosnò, Curcuris, Senis e Villa Sant'AntonioQuattro le mostre in programma per il progetto curato da Salvatore Ligios
Nel weekend dell’Immacolata, sono in programma quattro tagli del nastro per il progetto fotografico “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”, ideato dal Consorzio Due Giare per raccontare la Marmilla e promuoverne il territorio.
Nei prossimi giorni, infatti, si accenderanno i riflettori su 4 nuove mostre del progetto curato da Salvatore Ligios. “Clic” che faranno bella mostra nei centri storici, nelle vie e nelle piazze di tanti piccoli paesi, ma che per l’edizione 2026 raccontano anche gli spazi più intimi delle abitazioni assieme alle storie dei residenti, che le abitano.
Il programma delle inaugurazioni prosegue, così, venerdì 5 dicembre, alle 16.30 a Gonnosnò con l’esposizione ““In bidda no c’est mai nudda de fai” di Alessio Cabras. Domenica 7 dicembre, alle 11, sarà la volta di Curcuris con “Dentro le case, sotto la pelle” di Alexa Vinci. Lo stesso giorno, ma alle 16.30, “La restanza” di Chiara Cordeschi, a Senis. Lunedì 8 dicembre, alle 12, a Villa Sant’Antonio “Dall’Alfa all’Omega” di Pietro Basoccu.
Le 150 foto in mostra saranno poi contenute anche quest’anno all’interno di un catalogo.