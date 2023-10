Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo Sistema Museale di Mandas.

Appuntamento alle 16.30 in via Sant'Antonio n° 7, nella Corte medievale di Sant'Antonio Abate che ospita il Museo etnografico Is lollas de is Aiaius. «Oggi Mandas è una realtà sempre più organizzata per accogliere i sardi e i turisti di tutto il mondo – dice il sindaco Umberto Oppus –, l’obiettivo è proseguire nella nostra politica finalizzata ad ampliare l’offerta promozionale e turistica del nostro territorio».

I tre musei (Archeologico, Arte Sacra, Etnografico) presenti nel centro storico dell’ex Ducato, sono coordinati da una nuova gestione unitaria; sarà possibile raggiungere e fruire del borgo con maggiore consapevolezza grazie alla realizzazione dei siti web dei tre musei (archeomandas.com, artesacramandas.com, etnograficomandas.com) dotati di sistemi di prenotazione on line delle visite guidate singole e cumulative, secondo orari di apertura armonizzati. A partire dal sito web generale museimandas.com, e quindi nei siti dei tre musei, sono stati riorganizzati e sono già disponibili tantissimi approfondimenti sul territorio e sui musei.

«Luoghi in cui le orme dell'uomo ci permettono di viaggiare nel tempo», conclude il primo cittadino.

L’amministrazione comunale di Mandas ha promosso un’iniziativa che vuole essere anche un'occasione conviviale in cui incontrarsi, per scoprire le opportunità messe a disposizione dagli operatori turistici locali e più in generale, per far incontrare idee e strategie, che sono o potrebbero diventare azioni comuni e convergenti.

