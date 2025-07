Il Conservatorio di Cagliari sta preparando un grande evento musicale dedicato al grande compositore Ennio Morricone. L’Ensemble Symphony Orchestra metterà in scena per la prima volta in Sardegna un tributo al maestro, da “C’era una volta il West” a “Nuovo Cinema Paradiso” . Il ricavato sosterrà progetti sociali a contrasto della povertà energetica.

La data – Lo spettacolo “Alla scoperta di Morricone” è in programma sabato 11 ottobre 2025 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, interpretato dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno per una serata-evento dedicata alla Fondazione Banco dell’energia, organizzata in collaborazione con A2A.

Successo europeo – «Il concerto», si legge in un comunucato stampa, «rappresentato con successo in varie città europee, sarà per la prima volta in Sardegna. Trasporta il pubblico in un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche, mettendo in scena alcune delle melodie che hanno reso grandi il cinema e la musica italiana ed internazionale, dalle celebri note di “C’era una volta il West” e “Nuovo Cinema Paradiso” alle atmosfere de “The Hateful Eight”, fino a quelle meno conosciute ma altrettanto suggestive, come “Gli Intoccabili” e “La Califfa”».

I protagonisti – Sul palco, insieme all’orchestra, si alterneranno artisti di fama internazionale: la soprano Anna Delfino, amatissima dal pubblico europeo, interpreta il celeberrimo Deborah’s Theme da “C’era una volta in America”, mentre il violinista Attila Simon, stella del Cirque du Soleil, incanta con il suo Love Affair. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni è l’attore e regista Andrea Bartolomeo, narratore di un percorso che unisce musica, cinema ed emozioni.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia, ente filantropico promosso da A2A, che dal 2016 opera per contrastare il fenomeno della povertà energetica e sostiene iniziative sociali in tutta Italia. Tra queste, il progetto “Energia in Periferia Cagliari”, finanziato da Edison e Banco dell’energia in collaborazione con la Fondazione Domus de Luna. L'iniziativa, avviata a settembre 2023, ha previsto un supporto economico per il pagamento delle bollette dell'elettricità e l'acquisto di bombole di gas, oltre a un percorso educativo sull'uso consapevole dell'energia, rivolto ai beneficiari del programma, agli operatori e ai volontari della Fondazione. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma https://www.retedeldono.it/it/alla-scoperta-di-morricone. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cagliari e della Regione Sardegna ed è realizzato grazie al Conservatorio di Cagliari.

Gli obiettivi – Fondazione Banco dell’energia è un ente senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere, attraverso il meccanismo della solidarietà indiretta, persone e famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale, ponendo particolare attenzione al tema della povertà energetica. Dal 2016 Banco dell’energia ha raccolto e donato oltre 13 milioni di euro e supportato più di 17.000 beneficiari, operando attraverso interventi in sostegno di persone in difficoltà e iniziative formative e di sensibilizzazione per aumentare la cultura e la consapevolezza sui consumi e l’efficientamento energetico. Tra queste, il Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, a cui a oggi hanno aderito 100 stakeholder tra istituzioni, organizzazioni del terzo settore, associazioni e istituti di ricerca, network che garantisce la realizzazione di numerosi progetti di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Fanno parte del Board della Fondazione Banco dell’energia, oltre ai Soci Fondatori A2A e le sue Fondazioni AEM, ASM e LGH, anche Edison, Eni Plenitude ed Iren.

