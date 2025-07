Torna il Festival Liberevento, alla sua quattordicesima edizione, con una ventata di cultura, ironia e contenuti utili alla vita quotidiana. Domenica 3 agosto alle 22.00 a Calasetta (Torre Sabauda) e lunedì 4 agosto alle ore 21.30 a Gonnesa (S’Olivariu), protagonista sarà Daniele Paci, agronomo, divulgatore scientifico e autore del libro La Spesa Felice.

Conosciuto sui social per i suoi video ironici e informativi in cui smonta le false credenze alimentari e guida il pubblico verso scelte più sane e sostenibili, Daniele porta sul palco un messaggio semplice e potente: fare la spesa bene può renderci più longevi, più sani e anche più felici.

Nel suo libro, Paci accompagna i lettori tra gli scaffali del supermercato con una lente scientifica ma accessibile.

Come scegliere un buon olio? Come riconoscere un vero pane integrale? Cosa si nasconde dietro l’etichetta “senza zuccheri aggiunti”? Il viaggio che propone non è fatto di rinunce, ma di consapevolezza e piacere. Ogni acquisto può diventare un atto di cura verso sé stessi, le persone che amiamo e il territorio in cui viviamo.

E sarà proprio questo il cuore delle due serate in Sardegna: trasformare la spesa quotidiana in un gesto culturale, etico e perfino poetico. Paci parlerà di stagionalità, di filiere corte, di prodotti locali e delle strategie dell’industria alimentare. Ma lo farà con leggerezza, coinvolgendo il pubblico e stimolando domande, dubbi e riflessioni.

L’approccio di Daniele Paci è innovativo perché incrocia scienza, alimentazione, economia e relazioni. La Spesa Felice è anche un libro sulla longevità, su come le scelte alimentari influenzino concretamente la qualità della vita, a breve e a lungo termine. Non si tratta solo di calorie e nutrienti, ma di ritrovare un rapporto autentico con il cibo e con chi lo produce.

Chi parteciperà agli eventi di Calasetta e Gonnesa riceverà consigli pratici ma anche tanta ispirazione per rivedere il proprio modo di fare la spesa, cucinare e prendersi cura di sé.

Sarà un’occasione per scoprire quanto può essere rivoluzionario il gesto più banale che compiamo ogni settimana: riempire un carrello.

L’evento è a ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione tramite il sito ufficiale del Festival: www.liberevento.it.

