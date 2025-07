«And the winner is… Roberto». Non Benigni perché all'Avalon Hollywood di Los Angeles si gareggiava per la musica, ma Roberto Tola. Il chitarrista e compositore sassarese ha vinto con "Lightness" nella categoria miglior brano jazz degli Hollywood Music Awards, concorso internazionale che rivolge le sue attenzioni alla musica indipendente.

Roberto Tola era l’unico artista italiano tra le nominations in questa edizione che ha raccolto partecipazioni da tutto il mondo nelle oltre 45 categorie in gara. L'artista sassarese era entrato in nomination anche per le categorie Latin Jazz e Holiday.

Tola ha commentato: «Una gioia davvero grande per me e penso per la musica in Sardegna. Una gioia che ho potuto condividere con Darryl Walker, che nel brano ha prestato la sua voce. Darryl era come me all'evento, visto che lui è californiano, vive a San Diego, a 2 ore di auto da Hollywood».

