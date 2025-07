Torna per la ventiquattresima edizione lo storico circuito che, ogni anno, accompagna migliaia di visitatori alla scoperta dei paesi barbaricini, dove le tradizioni resistono al tempo e diventano esperienza viva.

Dal 6 settembre al 14 dicembre, in 31 tappe settimanali, borghi e comunità si raccontano attraverso artigianato, gastronomia, folklore, arte e paesaggi mozzafiato.

Sotto il suggestivo slogan “Gioielli da tramandare, tesori da custodire”, l’edizione 2025, forte dei numeri dello scorso anno, – oltre 450mila visitatori, 2.850 imprese coinvolte e più di 13 milioni di euro di indotto- vuole superare ogni aspettativa.

20/10/2013 cortes apertas orgosolo FOTO MASSIMO LOCCI

Durante la conferenza di presentazione, tenutasi nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, i promotori hanno sottolineato il valore profondo dell’iniziativa.

«Autunno in Barbagia si conferma il racconto più autentico della Sardegna», ha dichiarato Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro.

«Un circuito che crea economie, valorizza le imprese e invita a scoprire la nostra terra in un periodo strategico per il turismo».

A supporto della manifestazione anche Aspen (Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese) che quest’anno lancia un progetto sperimentale per valorizzare ancora di più le produzioni locali. Un’indagine di mercato curata da operatori specializzati andrà a mappare imprese artigiane e agroalimentari dei comuni aderenti, creando spazi dimostrativi nelle varie tappe.

«Una scelta che rafforza l’identità economica e culturale dei territori», ha spiegato Roberto Cadeddu, presidente di Aspen.

A credere nel potenziale trasformativo di Autunno in Barbagia è anche l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu: «Questa manifestazione è un esempio virtuoso di valorizzazione delle aree interne. È turismo sostenibile, è racconto dei saperi, è radicamento nei luoghi. Dobbiamo investire su questo modello per costruire nuove prospettive per l’intera isola».

Dal granito di Oliena ai profumi di Tonara, dai colori di Orgosolo ai silenzi di Lollove: ogni fine settimana, un apese del centro Sardegna aprirà le sue porte a visitatori e viaggiatori in cerca di autenticità. Tra degustazioni, laboratori, mostre e itinerari culturali, Autunno in Barbagia sarà un continuo intreccio di esperienze.

© Riproduzione riservata