Oggi su Ricette sarde parliamo di una preparazione a base di torrone che esalta ulteriormente questo prodotto molto apprezzato nella nostra isola: i cannoncini farciti di mousse di torrone alle mandorle e arance candite.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Luca Floris del ristorante Duanima di Cagliari.

INGREDIENTI

Per la pasta dei cannoncini: Albumi 100 gr, Farina 100 gr, Burro 100 gr, Zucchero velo 100 gr.

Mousse di torrone: 250 gr di torrone alle mandorle, 100 gr di latte intero, 100 gr di panna 35%, 1 foglio di gelatina

PREPARAZIONE

«Lavorare tutti gli ingredienti, lasciar riposare l’impasto in frigo 30 minuti poi con una spatola formare dei rettangoli sottili, metterli sopra la carta da forno e infornare a 165°, sfornare i rettangoli appena dorati e avvolgerli subito in un oggetto cilindrico per formare dei cannoncini.

Tritare il torrone finemente e metterlo in un boccale assieme alla gelatina precedentemente ammollata nell' acqua fredda. In una casseruola scaldare latte e panna e versarli all’interno del boccale. Mixare bene e fare raffreddare in frigo per 30min. Quando il composto si è raffreddato, con un frullatore renderlo cremoso. Mettere in una Sac a poche e farcire i cannoncini.

Arance candite

Pelare le arance e privare la buccia della parte bianca così da non rendere la preparazione amarognola. Dopo aver ottenuto le sfoglie di arancia, tritarle finemente e sbollentare in acqua neutra per ben 3 volte. Preparare uno sciroppo con 100gr di zucchero, 100gr di succo di limone e 100 gr di acqua, fare ridurre alla metà, poi fare raffreddare e colare sopra i cannoncini».

