Oggi su ricette sarde vi spieghiamo come preparare le frittelle di Carnevale (bugnolus de Carresegai), un dolce tipico nato nell’area meridionale dell’Isola ma ormai diffuso in tutta la Sardegna.

Tempo: 1 ora e 40 minuti, più 6 ore in media per le due fasi di lievitazione

Difficoltà: bassa

Ingredienti: farina 400 g; uova 2; lievito di birra 25 g; acquavite un bicchierino; zafferano

una bustina; olio per friggere; zucchero a velo, sale; olio extravergine d’oliva per friggere,

zucchero semolato (per condire).

Preparazione

- Montare a neve ben ferma gli albumi (5 minuti).

- Impastare un paio di cucchiai di farina con il lievito di birra e poca acqua tiepida (10-12 minuti); far lievitare per circa 2 ore in luogo caldo.

- Unire la pasta lievitata con la farina restante, mezzo bicchiere d’acqua tiepida e un pizzico di sale (5 minuti).

- Incorporare, nell’ordine, i tuorli d’uovo, le chiare montate a neve (con delicatezza), lo zafferano e l’acquavite; utilizzare una terrina molto capiente, per via della successiva lievitazione (5 minuti).

- Lavorare molto bene il composto per 25 minuti, poi farlo lievitare di nuovo, al caldo, per una media di 4 ore, oppure anche 3 in estate, e fino a 5 in inverno; deve quasi raddoppiare.

- Stendere la pasta sulla spianatoia infarinata e impastare ancora per 10-12 minuti, poi formare dei cordoni del diametro di 2 centimetri circa; tagliarli a pezzi di circa 15 cm o di una misura a piacere, e attaccarne le estremità formando un anello di circa 7-8 cm di diametro (15-20 minuti).

- Friggere le frittelle in abbondante olio caldo, farle dorare su entrambi i lati (occorrono 2-3 minuti per lato), scolarle su carta per alimenti e spolverizzare con abbondante zucchero semolato quando sono ancora calde.

- Servire subito, caldissimo.

Vino consigliato

Bianco Moscato di Sardegna dolce.

