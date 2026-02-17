Come preparare le frittelle di CarnevaleDolce tipico di una festa molto sentita in Sardegna, ecco nei dettagli tutte le fasi
Oggi su ricette sarde vi spieghiamo come preparare le frittelle di Carnevale (bugnolus de Carresegai), un dolce tipico nato nell’area meridionale dell’Isola ma ormai diffuso in tutta la Sardegna.
Tempo: 1 ora e 40 minuti, più 6 ore in media per le due fasi di lievitazione
Difficoltà: bassa
Ingredienti: farina 400 g; uova 2; lievito di birra 25 g; acquavite un bicchierino; zafferano
una bustina; olio per friggere; zucchero a velo, sale; olio extravergine d’oliva per friggere,
zucchero semolato (per condire).
Preparazione
- Montare a neve ben ferma gli albumi (5 minuti).
- Impastare un paio di cucchiai di farina con il lievito di birra e poca acqua tiepida (10-12 minuti); far lievitare per circa 2 ore in luogo caldo.
- Unire la pasta lievitata con la farina restante, mezzo bicchiere d’acqua tiepida e un pizzico di sale (5 minuti).
- Incorporare, nell’ordine, i tuorli d’uovo, le chiare montate a neve (con delicatezza), lo zafferano e l’acquavite; utilizzare una terrina molto capiente, per via della successiva lievitazione (5 minuti).
- Lavorare molto bene il composto per 25 minuti, poi farlo lievitare di nuovo, al caldo, per una media di 4 ore, oppure anche 3 in estate, e fino a 5 in inverno; deve quasi raddoppiare.
- Stendere la pasta sulla spianatoia infarinata e impastare ancora per 10-12 minuti, poi formare dei cordoni del diametro di 2 centimetri circa; tagliarli a pezzi di circa 15 cm o di una misura a piacere, e attaccarne le estremità formando un anello di circa 7-8 cm di diametro (15-20 minuti).
- Friggere le frittelle in abbondante olio caldo, farle dorare su entrambi i lati (occorrono 2-3 minuti per lato), scolarle su carta per alimenti e spolverizzare con abbondante zucchero semolato quando sono ancora calde.
- Servire subito, caldissimo.
Vino consigliato
Bianco Moscato di Sardegna dolce.