Oggi su Ricette sarde parliamo di un piatto di mare fresco e saporito: il ceviche di cernia e mazzancolle sarde.

Per conoscere meglio questa preparazione abbiamo contattato Stiven Toro, titolare e chef del ristorante ‘La Conchiglia’ di Loiri Porto San Paolo.

INGREDIENTI

400 gr di cernia fresco, 8 gamberi, 1 calamaro locale grande, 1 patata americana lessa, 1 pezzo di mais bianco bollito, 1 cipolla julienne, 5 limoni, Coriandolo fresco, 1 peperoncino grande intero, sale, olio.

PREPARAZIONE

«Si pulisce la cernia, si taglia grossolanamente, si spremono i limoni e si trita del peperoncino. Quindi si condisce la cernia con il sale e si lascia riposare qualche minuto. Si aggiungono poi il limone e il peperoncino tritato e si lascia riposare il tutto per altri 10 minuti. Nel frattempo, si taglia una cipolla rossa finemente a julienne e la si mette a mollo in acqua e ghiaccio. A parte si bolliscono i calamari e le mazzancolle per un minuto. Una volta raffreddati, si aggiungono al ceviche (il pesce condito con il limone). Quando il piatto è pronto, si aggiungono la patata americana e il mais precedentemente bolliti per circa mezz’ora: devono essere entrambi freddi o almeno tiepidi e la patata spaccata a metà. Alla fine, si aggiunge il coriandolo per insaporire».

