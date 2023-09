La vendemmia in Sardegna, tra storia e tradizioni – Come molte altre ricorrenze agresti, anche Sa Inenna, la vendemmia, in Sardegna portava con sé riti e tradizioni antiche. Si trattava – e si tratta tuttora – di un evento caratterrizzato non solo dal lavoro nei campi, con la raccolta, la pigiatura, l’imbottigliamento e via dicendo, ma anche da momenti di svago e di festa cui le comunità partecipavano con entusiasmo. La vendemmia, inoltre, era un’anticipazione delle altre feste dell’autunno e dell’inverno.

Basti pensare che durante la vendemmia si mettevano da parte le scorte di vino destinate al Natale e anche una parte del mosto utile ad ottenere la sapa, necessaria per preparare is pabassinos, da consumare tra ottobre novembre, in occasione della Festa dei Defunti (is Animeddas).

Quando inizia la vendemmia in Sardegna – Sa Inenna inizia tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre.

Gli itinerari del vino in Sardegna – I vitigni più famosi dell’Isola sono quelli autoctoni come il Cannonau, il Monica, il Vermentino e il Nuragus. E tutto il territorio è disseminato di cantine, aziende vinicole e itinerari da seguire per scoprire le etichette migliori e partecipare a sagre e iniziative di degustazione.

Il colpo d’occhio completo è disponibile sul sito della Regione Sardegna Turismo, a questo LINK.

