Un dolce tra i più tipici tra le ricette sarde, che ha una tradizione antica ma che è amato ancora oggi: i Papassini.

Per conoscerli meglio abbiamo contattato la Pasticceria "Monte Spada" di Fonni.

INGREDIENTI - 300 grammi di strutto, 320 grammi di zucchero, 200 grammi tra mandorle, noci e nocciole, 230 grammi di uova intere, 30 grammi di vino cotto (sapa), 1000 grammi di farina tipo 0, 350 grammi di uva sultanina, 20 grammi di semi d’anice, 30 grammi di lievito in polvere, 5 grammi di bicarbonato.

PREPARAZIONE – Impastare lo zucchero e lo strutto, poi aggiungere le uova, il vino cotto, la frutta secca, l’uva sultanina, i semi d’anice macinati, il bicarbonato e per ultimo la farina con il lievito. In seguito, bisogna stendere la pasta con un mattarello e poi con lo stampino formare i rombi. La cottura a 230°, per 8/10 minuti circa. Una volta cotti si possono gustare semplici o decorare in superficie con una glassa di albume e zucchero a velo (sa gappa) e un po’ di palline colorate (sa tragea).

CURIOSITÀ – I papassinos, sono dolci sardi, tipici delle festività di novembre. In occasione della festività di Ognissanti, venivano preparati dei dolci semplici con uvetta e frutta secca. A forma di rombo, venivano offerti ai parenti e ai bambini che bussavano di porta in porta nel Giorno dei Morti». Nonostante la tradizione imponesse il loro consumo in uno specifico periodo, come altri dolci tipici è ormai possibile gustare i papassini tutto l’anno, ma con alcune possibili variazioni nella ricetta da paese a paese.

