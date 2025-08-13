Nasce l’app “Eliminacode Aou Cagliari” che consente a tutti i cittadini di prenotare da un’unica applicazione diversi servizi al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio.

L’app, scaricabile sui dispositivi Android ed Apple, è già attiva per gli appuntamenti dall’1 settembre in poi. In aggiunta, per chi preferisce utilizzare il pc, è disponibile una piattaforma dedicata accessibile direttamente dal sito www.aoucagliari.it.

Con “Eliminacode Aou Cagliari” i cittadini possono prenotare l’appuntamento per il ritiro dei farmaci nella Farmacia del Policlinico Duilio Casula, prenotare un appuntamento per i prelievi e le attività di laboratorio, fissare un appuntamento per prenotare le visite tramite Cup e il pagamento del ticket delle prestazioni, prenotare il ritiro delle cartelle cliniche e fissare un appuntamento con il Cup per pagare e prenotare una visita in libera professione.

Utilizzarla è semplice: non c’è bisogno di registrazione ma per ogni appuntamento bisognerà compilare un breve form online inserendo i dati anagrafici, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, quest’ultimo necessario per la conferma dell'avvenuta prenotazione, trasmessa proprio all'indirizzo indicato.

Nel caso di esami e visite specialistiche – se lo si ha a disposizione - si può anche inserire il codice dell’impegnativa elettronica, che consente di accelerare le procedure allo sportello ticket.

Se si deve prenotare il ritiro dei farmaci, nella sezione delle note è importante (anche se il sistema non lo rende obbligatorio) specificare il nome del farmaco da ritirare in modo da agevolare l'attività degli operatori della Farmacia.

L’app FilaVia e la piattaforma per la prenotazione dei farmaci rimarranno in funzione solo per gli appuntamenti da programmare entro il 31 agosto.

