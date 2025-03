Via a Cagliari all'edizione 2025 della SoloWomenRun, con una gigantesca marea rosa che da questa mattina ha invaso le strade del capoluogo.

La partenza dalla Fiera, con 14.500 donne al via, in una manifestazione che si rinnova dall'8 marzo 2015.

La partenza (foto Almiento)

Due le corse in programma: la non competitiva di 5 km (Open, dalle 9:30), che ha raccolto migliaia di adesioni in una grande festa di sport, sorrisi e colori, e la 10 km competitiva (Challenge), al via alle 11, che annovera nell'albo d'oro nomi importanti quali Claudia Pinna, Giulia Innocenti e Sara Paschina.

Ai nastri di partenza anche la centenaria Zaira Satta, originaria di Guasila: per lei grande festa con l’applauso di pubblico e organizzatori.

Il percorso attraversa la città (viale Diaz, viale Cimitero, via Bonaria, via Regina Margherita, via Manno, largo Carlo Felice, via Sardegna, via dei Mille, via Roma e rientro alla Fiera da piazza Marco Polo).

L'Unione Sarda è media partner della manifestazione, con i dj di Radiolina impegnati a fare ballare sin dalle prime ore della mattina. Dj d’eccezione anche Fabio d’Annunzio, giornalista di Eurosport.

La manifestazione conferma come ogni anno la forte componente di responsabilità sociale. Associazioni e gruppi hanno potuto presentare nei mesi scorsi un progetto che concorrerà al Charity Goal e che quindi potrà essere sostenuto dai proventi della Cagliari SoloWomenRun. Inoltre, come prassi, l’organizzazione ha consentito ai vari sodalizi di effettuare anche un crowdfunding in modo autonomo attraverso le procedure di iscrizioni.



