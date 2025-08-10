Il tentato omicidio di via Bosco Cappuccio legato al pestaggio tra donne filmato in un barEcco chi è il giovane arrestato venerdì. Ci sarebbero questioni sentimentali alla base dell’episodio
Questioni sentimentali avrebbero originato il tentato omicidio di via Bosco Cappuccio, uno sparo per strada in pieno giorno che ha ferito non gravemente lo scorso 26 luglio il 38enne Christian Pisano.
L’episodio sarebbe legato a una lite tra due donne filmata in un bar, un video del violento pestaggio è stato diffuso sui social diventando virale.
Il giovane arrestato per tentato omicidio è Riccardo Stazzu, 25 anni, cagliaritano. I carabinieri lo cercavano da giorni, lui venerdì ha deciso di costituirsi.
