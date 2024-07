Un castello normanno incantevole come pochi; una terra ricca di storia, cultura, paesaggi mozzafiato e sapori genuini; una passione per il vino e per la vite che è diventata uno dei punti identitari del Meridione d’Italia. Sono questi gli ingredienti della appassionate rassegna Radici del Sud, evento organizzato a Sannicandro di Bari, che punta i riflettori internazionali sulla produzione vinicola di questa grande galassia geografica del Bel Paese. Lunedì 10 giugno scorso si è conclusa la 19esima edizione dell’evento. Sono stati oltre 800 gli operatori del settore e gli appassionati che hanno partecipato alla manifestazione, tanti quelli che hanno affollato le sale del Castello di Sannicandro in occasione della giornata conclusiva del Salone dei vini e oli del Sud Italia e il grande gala di chiusura. E tra tante eccellenza grande interesse è stato rivolto alle produzioni enologiche sarde. Sono stati numerosi i campioni di vino presenti alla rassegna, vino e vitigni che hanno catturato l’attenzione dei giudici. L’Isola ha portato a casa 13 trofei, tutti di altissimo livello, tra i 90 premi assegnati alle migliori produzioni di mezza Italia.

PODIO SARDO Nelle varie categorie e differenziando tra le due giurie nazionali e internazionali sono stati premiati Cala Silente Cantina di Santadi; Granatza, Mertzeoro; Nudo, Siddura; Filieri rosè, Cantina Dorgali; Cagnulari, Silvio Carta; Bàcco, Siddura; Mannoi Nepente, Mannoi; S’Incontru Nepente di Oliena, Cantina vignaioli Oliena; Vostè, Iolei winery; Vernaccia di Oristano Riserva, Silvio Carta (premiata da due giurie); Jogos, Fulghesu Le vigne.

Il castello svevo di Sannicandro di Bari dove si è svolta la rassegna enologica Radici del Sud 2024 (foto r.r.)

NEL CASTELLO L’intensa giornata finale si è svolta nel Castello Normanno Svevo con la conferenza di apertura e l’annuncio dei premi assegnati ai vini vincitori del concorso, l’apertura al pubblico del Salone dei vini e oli del Sud Italia con 100 aziende espositrici e la grande festa conclusiva serale. Prima della premiazione, un momento di approfondimento con attenzione a mercato, consumi e opportunità e un bilancio di Radici del Sud 2024, con Nicola Campanile, organizzatore dell’evento, e i presidenti di giuria del concorso sui vini da vitigni autoctoni: Richard Baudains, storica firma di Decanter, Maurizio Valeriani, direttore responsabile della testata giornalistica vinodabere.it e collaboratore di prestigiose guide nel mondo del vino e della gastronomia, e Franco Santini, esperto giornalista enogastronomico che scrive di vino su varie testate. Al loro fianco, a presiedere le giurie nel concorso, anche Anthony Rose, noto giornalista che vanta numerose collaborazioni con importanti testate di settore fra cui Decanter Magazine. Nel pomeriggio l’attesissima apertura al pubblico del Salone dei vini e oli del Sud Italia con le 100 aziende espositrici e in degustazione centinaia di vini e oli di vitigni e cultivar del meridione. La giornata si è poi conclusa con la festa finale con i banchi d’assaggio di tutti i vini vincitori del concorso e la cena buffet sul tema “La sostenibilità sulla bocca di tutti” a cura di Antonio Scalera (Ristorante La Bul - Bari), Giammichele Pagone (Plebiscito 7 - Casamassima), Francesco Racanelli (Panificio Panzone - Sannicandro di Bari), Angelo Di Cecca (Caseificio Dicecca - Altamura) e Francesco Fieschi (Pasticceria Fieschi - Altamura).

«Di edizione in edizione, cerchiamo di fare del nostro meglio per promuovere e valorizzare la produzione vinicola dell’Italia meridionale, raccontando le storie dei tanti produttori che lavorano con passione, in particolare agli importanti ospiti internazionali che ogni anno ci raggiungono. – ha dichiarato il patron della rassegna Nicola Campanile, organizzatore – Questa edizione si è appena conclusa, ma stiamo già pensando al prossimo anno. Per la XX edizione, che si svolgerà dal 4 al 9 giugno 2025, ci attendono nuove sfide e tante novità».

L’EVENTO Nel corso della manifestazione che si è sviluppata in cinque giorni ricchi di iniziative dedicate alla promozione della qualità e del valore della produzione vinicola delle regioni meridionali italiane, attraverso i wine-tour e le degustazioni dedicate ai ben 30 ospiti provenienti da 13 nazioni, gli incontri B2B, e dal concorso. «Circa 300 sono stati i vini iscritti al XIX concorso Radici del Sud, ben 60 i vitigni autoctoni differenti di 7 diverse regioni, 103 le aziende partecipanti. A giudicarli quattro commissioni composte da 21 giudici italiani e stranieri impegnati nelle degustazioni alla cieca», fanno sapere gli organizzatori.

ECCO TUTTI I VINI PREMIATI

SPUMANTI DA UVE AUTOCTONE

Giuria Internazionale

1 classificato - VINI CONTRADA - RINASCITA METODO CLASSICO BRUT - 2019

2 classificato - CANTINE BENVENUTO - SUGHERO STORTO - 2021

Giuria Nazionale

1 classificato - VINI CONTRADA - RINASCITA METODO CLASSICO BRUT - 2019

2 classificato - TENUTE CHIAROMONTE - CHIAROMONTE ANCESTRALE ROSÉ - 2018

FALANGHINA

Giuria Internazionale

1 classificato - TERRAE LABORIAE - SPERI CAMPANIA FALANGHINA - 2022

2 classificato - AGNANUM - FALANGHINA - 2021

Giuria Nazionale

1 classificato - TERRAE LABORIAE - SPERI CAMPANIA FALANGHINA - 2022

2 classificato (ex aequo) - PIARULLI VINI ED OLIO - FALANGHINA - 2023

2 classificato (ex aequo) - ANTICO CASTELLO - DEMETRA - 2023

GRECO

Giuria Internazionale

1 classificato - VIGNE GUADAGNO - GRECO DI TUFO - 2021

2 classificato (ex aequo) - CASA COMERCI - RÈFULU - 2023

2 classificato (ex aequo) - AMARANO - GRECO DI TUFO - 2021

Giuria Nazionale

1 classificato - AMARANO - GRECO DI TUFO - 2021

2 classificato - CASA COMERCI - RÈFULU - 2023

FIANO

Giuria Internazionale:

1 classificato - CANTINA SAN PAOLO - FIANO DI AVELLINO - 2022

2 classificato - AMARANO - DULCINEA - 2016

Giuria Nazionale

1 classificato - SANTA LUCIA - GAZZA LADRA - 2022

2 classificato - AMARANO - DULCINEA - 2016

GRUPPO MISTO BIANCHI DEL SUD ITALIA

Giuria Internazionale

1 classificato Campania - MARISA CUOMO - FURORE BIANCO FIORDUVA - 2022

1 classificato Sardegna - CANTINA SANTADI - CALA SILENTE - 2023

1 classificato (ex aequo) Sicilia - PLANETA - ALLEMANDA - 2023

1 classificato (ex aequo) Sicilia - PLANETA - ERUZIONE 1614 - 2021

1 classificato Abruzzo - CONTESA VINI E VIGNETI - CONTESA PECORINO - 2023

1 classificato Puglia - GIANCARLO CECI - PANASCIO - 2023

Giuria Nazionale

1 classificato Sardegna - MERTZEORO - GRANATZA - 2023

1 classificato Campania - MARISA CUOMO - FURORE BIANCO FIORDUVA - 2022

1 classificato Sicilia - PLANETA - ERUZIONE 1614 - 2021

1 classificato Puglia - GIANCARLO CECI - PANASCIO - 2023

1 classificato Abruzzo - CONTESA VINI E VIGNETI - CONTESA PECORINO - 2023

ROSATI DA VITIGNI AUTOCTONI DEL SUD

Giuria Internazionale

1 classificato Sardegna - SIDDÙRA - NUDO - 2023

1 classificato Calabria - LIBRANDI - SEGNO LIBRANDI - 2023

1 classificato Sicilia - BARONE SERGIO - LUIGIA SICILIA - 2023

1 classificato Puglia - WINERY LOMARTIRE - MASERNÒ ROSATO - 2023

1 classificato Abruzzo - DONVITANTONIO VINI - CERASUOLO D’ABRUZZO - 2023

1 classificato Campania - MARISA CUOMO - COSTA D’AMALFI - 2023

Giuria Nazionale

1 classificato Sardegna - CANTINA DORGALI - FILIERI ROSÈ - 2023

1 classificato Puglia - TENUTA FERRERO - SYLVIS - 2023

1 classificato Abruzzo - CONTESA VINI E VIGNETI - CONTESA CERASUOLO D’ABRUZZO - 2023

1 classificato Calabria - LIBRANDI - SEGNO LIBRANDI - 2023

1 classificato Sicilia - BARONE SERGIO - LUIGIA SICILIA - 2023

1 classificato Campania - A.A. BOCCELLA - ROSATT - 2022

GRUPPO MISTO ROSSI DEL SUD ITALIA

Giuria Internazionale

1 classificato Sicilia - MANISCÀ - ROSSO - 2023

1 classificato Molise - CAMPI VALERIO - OPALIA TINTILIA DEL MOLISE - 2020

1 classificato Campania - TERRAE LABORIAE - TELI SANNIO BARBERA - 2022

1 classificato Puglia - VINI DI MONTEMARCUCCIO - ELPÍS - 2023

1 classificato Sardegna - SILVIO CARTA - CAGNULARI - 2022

1 classificato Calabria - LIBRANDI - DUCA SANFELICE RISERVA - 2021

Giuria Nazionale

1 classificato Sardegna - SIDDÙRA - BÀCCO - 2022

1 classificato Sicilia - CVA CANICATTÌ - AYNAT - 2021

1 classificato Campania - AGNANUM - PIEDIROSSO - 2023

1 classificato (ex aequo) Calabria - LIBRANDI - DUCA SANFELICE RISERVA - 2021

1 classificato (ex aequo) Calabria - LIBRANDI - MEGONIO - 2022

1 classificato Puglia - VINI DI MONTEMARCUCI - ELPÍS - 2023

1 classificato Molise - CAMPI VALERIO - OPALIA TINTILIA DEL MOLISE - 2020

MONTEPULCIANO

Giuria Internazionale

1 classificato - CONTESA VINI E VIGNETI - CONTESA MONTEPULCIANO - 2022

Giuria Nazionale

1 classificato - DONVITANTONIO VINI - LA FILOMENA - 2020

NEGROAMARO

Giuria Internazionale

1 classificato - CANTINE PAOLOLEO - ORFEO - 2022

2 classificato - MASSERIA MITA - EUFORIA BIO - 2019

Giuria Nazionale

1 classificato - CANTINE PAOLOLEO - ORFEO - 2022

2 classificato - MASSERIA MITA - EUFORIA BIO - 2019

PRIMITIVO

Giuria Internazionale

1 classificato - NUE WINES - VILLANO - 2021

2 classificato (ex aequo) - MASSERIA CUTURI - CHIDRO - 2021

2 classificato (ex aequo) - MASSERIA MITA - EQUILIBRIO BIO - 2020

Giuria Nazionale

1 classificato - MASSERIA MITA - EQUILIBRIO BIO - 2020

2 classificato - MASSERIA CUTURI - CHIDRO - 2021

NERO DI TROIA

Giuria Internazionale

1 classificato - VINICOLA LAMONARCA - 5 FOGLIE NERO DI TROIA - 2022

2 classificato - PALATINO VINI PUGLIESI PER PASSIONE - PUPA NERA - 2022

Giuria Nazionale

1 classificato - RIVERA - PUER APULIAE RISERVA - 2017

2 classificato (ex aequo) - VINICOLA LAMONARCA - 5 FOGLIE NERO DI TROIA - 2022

2 classificato (ex aequo) - BIOBONIZIO I GARAGISTI DI MONTEGROSSO - PIOVANELLO - 2029

CANNONAU

Giuria Internazionale

1 classificato - MANNOI - MANNOI NEPENTE DI OLIENA - 2021

2 classificato - CANTINA VIGNAIOLI OLIENA - S’INCONTRU NEPENTE DI OLIENA - 2019

Giuria Nazionale

1 classificato - MANNOI - MANNOI NEPENTE DI OLIENA - 2021

2 classificato - IOLEI WINERY - VOSTE’ - 2022

AGLIANICO

Giuria Internazionale

1 classificato - CANTINE DEL NOTAIO - IL SIGILO - 2016

2 classificato - CANTINE KANDEA- ARAGONA - 2017

Giuria Nazionale

1 classificato - VIGNE GUADAGNO - IRPINIA AGLIANICO - 2020

2 classificato - CANTINE DEL NOTAIO - IL SIGILO - 2016

TAURASI

Giuria Internazionale

1 classificato - AMARANO - PRINCIPE LAGONESSA - 2015

1 classificato - VINI CONTRADA - CONTRADA TAURASI - 2017

Giuria Nazionale

1 classificato - A.A. BOCCELLA - SANT’EUSTACHIO TAURASI - 2019

2 classificato - VINI CONTRADA - CONTRADA TAURASI - 2017

VINI DOLCI, PASSITI, MUFFATI, OSSIDATIVI

Giuria Internazionale

1 classificato - SILVIO CARTA - VERNACCIA DI ORISTANO RISERVA - 2006

2 classificato - CANTINE DEL NOTAIO - L’AUTENTICA BASILICATA BIANCO - 2022

Giuria Nazionale

1 classificato - SILVIO CARTA - VERNACCIA DI ORISTANO RISERVA - 2006

2 classificato - FULGHESU LE VIGNE - JOGOS - 2013

BIOLOGICO

Giuria Internazionale

1 classificato - MANISCÀ - ROSSO - 2023

2 classificato (ex aequo) - PLANETA - ALLEMANDA - 2023 (Sicilia)

2 classificato (ex aequo) - PLANETA - ERUZIONE 1614 - 2021 (Sicilia)

Giuria Nazionale

1 classificato - VIGNE GUADAGNO - IRPINIA AGLIANICO 2020

2 classificato - A.A. BOCCELLA - SANT’EUSTACHIO TAURASI - 2019

