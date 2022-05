Al gran ballo dell’Eccellenza alla fine partecipano solo in tre: Macomer, Quartu 2000 e Tharros. Resta fuori il Tortolì, sconfitto nello spareggio al termine di una lunga stagione, quella 2002-2003, nei due gironi del campionato di Promozione. Percorsi diversi per le tre protagoniste che festeggiano in momenti diversi. Il Macomer chiude al primo posto nel girone B con due giornate d’anticipo: è il 27 aprile quando battendo il Cannigione 1-0 la squadra di Coccone centra il traguardo dell’Eccellenza. Quartu 2000 e Tharros sono protagonisti di un duello infinito nel girone A e non bastano le trenta partite della stagione perché le due squadre concludono a pari punti, ben 73. Serve uno spareggio: è il 18 maggio e a Villacidro è la formazione di Quartu a trionfare 1-0 con gol di Damiano. Una settimana dopo si affrontano le due “seconde”: la stessa Tharros e il Tortolì, arrivato dietro al Macomer nel girone del nord. Si gioca a Nuoro e gli oristanesi grazie al 2-1 sugli ogliastrini possono festeggiare l’approdo nel massimo campionato regionale. In coda ai due gironi, è buio pesto per Villacidro (sconfitta ai rigori dal Guspini nello spareggio), Pula, Assemini, Corrasi, Cannigione e Porto Rotondo che retrocedono in Prima categoria.

La grande sfida

Appassionante e combattuto. Il duello tra Tharros e Quartu 2000 è di quelli entusiasmanti. Alla fine trionfano entrambe, anche se in tempi diversi. Entrambe conquistano 73 punti: attacco super per gli oristanesi con 75 reti finali (Ferraro a segno 23 volte, Puggioni 21 e Sanna 19), mentre il Quartu 2000 fa della difesa il suo punto di forza con appena 15 gol subiti (64 quelli fatti con Corellas capocannoniere del girone e dell’intera Promozione comprendendo anche l’altro girone). Tutto rinviato allo spareggio secco. Appuntamento a Villacidro. Novanta minuti decisi dalla rete di Damiano al 24esimo del primo tempo per il successo biancoverde del 2000. Luca Damiano, eroe del giorno, racconta a fine gara: «Ho tirato, la palla ha rimbalzato e poi l’ho vista entrare in rete. Una felicità enorme». Beppe Martinez, allenatore del Quartu 2000 è felice: «Siamo riusciti a raggiungere questo splendido traguardo nonostante le difficoltà». Mario Stevelli, presidente, urla la sua gioia: «Un gruppo splendido che ha mostrato tutta la sua potenzialità. Ringrazio tutti». Tanti i protagonisti: dal portiere Picasso, al gruppo composto da Panettieri, Marroccu, Spini, Carta, Sanna Randaccio, Pani, Illario oltre al capocannoniere Corellas.

Spareggio a Nuoro

Per la Tharros c’è un’altra possibilità, un nuovo spareggio contro la seconda dell’altro girone, il Tortolì. Si gioca a Nuoro, nell’ultima domenica di maggio. Dopo la delusione, gli oristanesi questa volta piangono di gioia. Puggioni e Ferraro nel primo tempo portano avanti i biancorossi, Ciarolu su rigore nella ripresa prova a riaprire il match.

Ma finisce 2-1 per la Tharros. E così la banda allenata da Cuccu riesce in un’impresa: doppio salto di categoria in due anni, dalla Prima all’Eccellenza. «Abbiamo fatto un grande campionato», dice in lacrime Nino Cuccu. «Questa promozione ce la siamo guadagnata ampiamente. Sono felicissimo per la città, la dirigenza ma soprattutto per i ragazzi. Sono stati splendidi, decisi e compatti fino alla fine». Mario Diana, presidente, aggiunge: «Abbiamo confermato di meritare il salto di categoria. Per troppo tempo siamo rimasti lontani dal palcoscenico più alto del calcio regionale». Una squadra quella oristanese composta da giocatori del calibro di Fanni, Musu, Crovi, Favalessa, Atzori, Ferraro, Puggioni, Sanna solo per citarne alcuni. Per il Tortolì la grande delusione si trasformerà poi in una festa per il ripescaggio in Eccellenza. Ma al fischio finale l’amarezza è tanta: «Peccato. Ti giochi tutto in una partita secca. Speriamo che i risultati positivi delle squadre sarde in serie D ci regalino qualcosa». Avverrà così, con gli ogliastrini nella stagione successiva al via nel massimo torneo regionale.

Macomer e i migliori

Chi si riposa da settimane con il successo in tasca è il Macomer. Promozione con due giornate d’anticipo per la squadra di Gianni Coccone.

Alla fine il Tortolì si è dovuto arrendere in quella che è stata una sfida a due con le altre distanti dalla coppia di testa. Alla fine della lunga stagione gli allenatori dei due gironi hanno eletto i migliori: al sud la scelta è caduta su Roberto Puggioni della Tharros, davanti di poco a Gigi Corellas (Quartu 2000) e Ferraro. Al nord viene eletto Nieddu del Barisardo (ogliastrini terzi in classifica) davanti a Foresti (Luogosanto, capocannoniere del girone B).

Le altre

Al sud come detto dietro Tharros e Quartu 2000, il vuoto. Gialeto ben distante (a 15 punti) e Sarroch (addirittura a 23) sono terza e quarta.

La classifica del girone A

Poi Asseminese, Muravera, Mandas, Decimomannu, La Palma e Fermassenti. Poi la zona calda: Dolianova (salvo all’ultima giornata) e Sinnai precedono le terzultime, Guspini e Villacidro, costretta allo spareggio per stabilire chi va in Prima categoria insieme a Pula e Assemini retrocesse in anticipo. Servono i rigori nella sfida del 18 maggio a San Gavino: vince il Guspini che si salva, per il Villacidro è notte fonda. Nel gruppo B, il Barisardo completa il podio dietro Macomer e Tortolì. Poi Ittiri, Luogosanto, Usinese, Pozzomaggiore, San Teodoro, Bitttese e Jerzu.

La classifica del girone B

Ozierese e Turris salve a fatica così come il Golfo Aranci (all’ultima giornata). Precipitano Corrasi, Cannigione e Porto Rotondo.

