Una cavalcata trionfale e la conquista dell’Eccellenza con tre giornate d’anticipo per il Mandas. Un successo all’ultima giornata per festeggiare il salto di categoria nel massimo campionato regionale per il Buddusò. Nella stagione 1998-1999 sono queste due le regine dei gironi A e B di promozione. E se Mandas e Buddusò festeggiano, in sei piangono: Jerzu (dopo la sconfitta nello spareggio con il Guspini), Azzurra 88, sant’Antioco, Pozzomaggiore, Libertas Barumini ed Esperia Sorso. In evidenza i due bomber dei gironi: Lepori del San Sperate al sud, Serra del Taloro al nord.

LA GOLEADA

È il 27 aprile 1999. Al Mandas serve una vittoria per brindare alla promozione. L’avversario è il Sant’Antioco, ultimo in classifica. Tutto sembra già scritto. E la partita non ha storia. Gori dopo due minuti sblocca il match. Al 18’ Pirisi segna il raddoppio su rigore. Prima del riposo c’è il tempo per altri due gol con Pisano e ancora con Gori. La ripresa è una formalità: nel 5-1 finale c’è gloria ancora per Pisano e per Balia (autore della rete per il Sant’Antioco). È il trionfo per i ragazzi allenati da Paolo Busanca. “Ringrazio questi giocatori, questo gruppo per quanto sono riusciti a fare”. Un lavoro costante con la dirigenza guidata dal presidente Antonello Atzori e dai soci Giampiero Saba, Massimo Pisanu, Luigi Pirisu e Danilo Pisano. Il Mandas inseguiva l’Eccellenza da anni e con Busanca, al secondo anno consecutivo sulla panchina dei bianconeri, proprio in occasione dei 70 anni di vita dell’Unione sportiva Mandas. Unica nota stonata, come emerge dalle cronache dei quell’annata, il poco pubblico che ha seguito il grande risultato positivo. “Un trionfo”, racconta il presidente Atzori, “che proietta Mandas nell’élite del calcio isolano grazie all’impegno di questo fantastico gruppo di ragazzi e del mister Paolo Busanca”. Tra i protagonisti c’è Pisano (17 gol), così come Gori (15).

I BOMBER

Dietro il Madas, secondo posto per il Muravera del bomber Quartieri (18 gol), terza piazza per Fermassenti e Assemini. Un torneo con grandi attaccanti: alle spalle del capocannoniere Lepori (21 centri decisivi nella salvezza del suo San Sperate) e Quartieri, ecco Daniele Alberti (17 reti), Corrado Maccioni del Pirri (16), Cocco (Fermassenti, 15), Piroddi (Carbonia, 14) e Collu (Decimomannu, 13).

In coda, a parte il Sant’Antioco fanalino di coda (per un declino doloroso), grande battaglia. L’Azzurra 88 retrocede all’ultima giornata perdendo lo scontro diretto con lo Jerzu che conquista così la possibilità di giocare lo spareggio contro il Guspini. Salvezza all’ultimo turno per il Villacidro (andato a vincere in casa di un Mandas già sazio) e per il San Sperate.

LO SPAREGGIO

Così la terza squadra che precipita in Prima categoria salta fuori dallo spareggio Jerzu-Guspini. Si gioca al Quadrivio di Nuoro il 16 maggio 1999. Decide la sfida la rete di Vaccargiu al 39esimo del primo tempo.

L’allenatore del Guspini, Zaccolo, festeggia ma rende il giusto onore agli ogliastrini: “I ragazzi hanno creduto nella vittoria. Siamo felici. Complimenti al Cannonau Jerzu che non meritava certamente la retrocessione”. Jerzu che dopo nove anni di permanenza consecutiva in Promozione, retrocede. “È andata così. Di più forse non potevamo fare”, è il commento del presidente Valerio Usai.

INCERTEZZA

Nel girone B si attende la trentesima giornata per decidere la squadra che sale in Eccellenza al termine di un campionato combattuto. La spunta il Buddusò con due punti di vantaggio sul Latte Dolce, tre sul Taloro e quattro sul Valledoria. Il Buddusò festeggia grazie al 3-0 sul campo di un Usinese senza più stimoli.

“Sono arrivato da due anni”, dice un entusiasta Matteo Solinas, allenatore del Buddusò, “per riorganizzare la squadra. Mai avrei creduto di ritrovarmi così presto a festeggiare la vittoria del campionato”. Lai (16 gol) e Sau (15) i gemelli d’attacco della squadra.

Meno incertezza in coda. L’Esperia Sorso con appena nove punti saluta la Promozione con ampio anticipo rispetto all’ultima giornata, così come il Barumini (15 punticini). Cede quasi nel finale il Pozzomaggiore (29 punti).

QUASI UN GOL A PARTITA

La classifica dei marcatori mette in evidenza Serra: 27 gol (6 su rigore) in 30 partite. Una media impressionante. E Monterastelli con 20 reti firma il gran campionato del Fonni, quinto in classifica alla fine. E poi Mulas (Fertilia, 17), Corbia (Usinese, 15), Mannu (Ittiri, 13), Doccu e Dore (Latte Dolce, 13).

