La musica dal vivo è ripartita, sarà un’estate caldissima, piena di concerti imperdibili di artisti italiani e internazionali in tutta la Sardegna. Tranne che a Cagliari, dove, dopo il grande show della cantante brasiliana Marisa Monte - al chiuso, al Teatro Massimo - non ci sono al momento eventi in programma, a causa della totale mancanza di spazi/teatri all’aperto. Dunque, andando oltre questa vergogna, non resta che guardarci intorno e andare a scoprire la miriade di appuntamenti su altri palchi in giro per l’Isola.

Il nuovo album di Ben Harper, Bloodline Maintenance, esce il 22 luglio, e finalmente – dopo due anni di rinvii per colpa del Covid – l’artista americano sarà per la prima volta in Sardegna con The Innocent Criminals, il 9 agosto a Riola Sardo, nel fantastico Parco dei Suoni, organizza Sardegna Concerti, con Insula Events, Dromos e Rete Sinis. Ma prima, sempre al Parco dei Suoni a due passi dalla spiaggia di Is Arutas andranno in scena: Alice canta Battiato (il 15 luglio), Edoardo Bennato (il 23 luglio) e Carmen Consoli (il 30 luglio).

Altro palco, di enorme suggestione, è quello di Nora Jazz, nell’anfiteatro romano di Nora. Siamo all’edizione numero tredici, come sempre dedicata alle voci femminili: apre il 30 luglio Sona Jobarteh, originaria del Gambia. Il 4 agosto è la volta di Simona Molinari, che torna a esibirsi dal vivo con un nuovo disco intitolato “Petali”. Terzo appuntamento il 6 agosto con l’americana China Moses, si chiude con la portoghese Cristina Branco, l’11.

Spegne 35 candeline il Cala Gonone Jazz Festival, che parte sabato 23 luglio con il Blast 4tet di Gavino Murgia. Domenica 24 si prosegue con il trio del pianista Antonio Ciacca e "377" di Sebastiano Dessanay. Il 25, 26 e 27 luglio tre giornate dedicate al jazz degli studenti del Conservatorio di Sassari con Silvia Ruiu quartet, Bad Talent trio e Perielio. Il 28 luglio in scena la fiatista Zoe Pia accompagnata dal Tenore di Orosei e il Coro Ortobene con "Indandara".

Ancora, ultimo weekend di luglio in bellezza: venerdì 29 il duo di Alexander Hawkins al piano e Roberto Ottaviano al sax e il trio del pianista Alfredo Rodriguez.

Unico concerto alle Grotte del Bue Marino quello di sabato 30 luglio con John Patitucci solo, che poi suonerà di nuovo di sera in trio con Yotan Silberstein alla chitarra e Rogerio Boccato alle percussioni. Nella stessa sera in programma il concerto di Woodstore (Tero Saarti, Massimo Carboni, Mariano Tedde, Paolo Spanu, Gianni Filindeu) con l'Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Gavino Mele.

In chiusura, domenica 30 luglio, i due già componenti degli Area Ares Tavolazzi e Leonardo Caligiuri insieme al figlio di Giulio Capiozzo, Christian, introdurranno l'ultima serata che si concluderà con Rudy & Baleras.

Ventiquattresima edizione di Dromos, con la consueta formula itinerante tra vari centri e località dell’Oristanese. Il via sabato 23 luglio a Fordongianus con la prima edizione del Terme Romane Festival, all'esordio nel cartellone della manifestazione: alle 20 il concerto dei 72-Hour Post Fight, alle 22 l'ensemble di Neue Grafik, compositore, produttore e polistrumentista francese di base a Londra.

Domenica 24 alle 20 concerto dei sardi Freak Motel; alle 22 Louis Cole, cantautore, produttore e multi strumentista statunitense, tra i batteristi più futuristici e funk del mondo. Giovedì 28 luglio Dromos ritorna a Oristano: in piazza Duomo si esibiranno due leggende viventi della musica afro-Chucho Valdés e Paquito D'Rivera, con Diego Urcola alla tromba, José Armando Gola al basso, Dafnis Prieto alla batteria e Roberto Vizcaino Jr. alle percussioni.

A Bauladu sabato 30 luglio alle 19.30 nell'Area Parco Tzinnuri ci sarà il trio jazz del chitarrista Giorgio Crobu. Domenica 31 all’Anfiteatro comunale l'atteso concerto di Iosonouncane. Aprirà la serata Daniela Pes cantante e compositrice di Tempio Pausania, vincitrice del Premio Parodi nel 2017.

Il 4 e il 5 agosto – all’Anfiteatro di Tharros – di scena Ludovico Einaudi, col suo tour internazionale Underwater.

Venerdì 6 agosto a Morgongiori al Tempio ipogeico Sa Scab'e Cresia Antonello Salis con l'Orchestra Jazz della Sardegna. Lunedì 8 agosto a Donigala Fenughedu, al Ros'e Mari Farm & Green House, in localitàPauli Cannedu sarà protagonista il polistrumentista maliano Baba Sissoko la sua ultima fatica discografica "Mediterranean Blues”. Mercoledì 10 agosto (alle 22) la regina della serata sarà Yilian Cañizares, sul palco del Ros'e Mari Farm & Green House.

Giovedì 11 agosto si torna all'Anfiteatro di Tharros, dove alle 21.30 è atteso il fisarmonicista Richard Galliano, con il concerto solo "Passion Galliano. L'acid jazz degli Incognito farà ballare il pubblico venerdì 12 agosto a Cabras, per l'unica tappa in Sardegna del tour italiano.

Il bosco di Mitza Margiani a Villa Verde ospiterà sabato 13 agosto il progetto afrofuturista Khalab, nome d'arte del musicista e produttore Raffaele Costantino. Protagonista dell'ultima data della ventiquattresima edizione di Dromos sarà il chitarrista e cantante romano Alex Britti, a Neoneli sabato 27 agosto, ospite speciale, il trombettista Flavio Boltro.

Andando in Gallura, ecco Time in Jazz, da lunedì 8 agosto a martedì 16. Il primo giorno anteprima a Puntaldia con Gegé Telesforo 5tet+ Daniela Spalletta; il 9 agosto a L’Agnata ci sarà Tosca, per un concerto per Fabrizio De André, mentre, al teatro all’aperto di Porto Rotondo, di scena Joe Barbieri.

Il 10, a Cheremule alle 11 Federica Michisanti Quartet, a Luogosanto alle 18 Valeria Sturba e Vincenzo Vasi, alle 21:30 ad Arzachena Caterina Palazzi - Sudoku Killer.

Giovedì 11 agosto a Berchidda in piazza del Popolo si esibisce Avishai Cohen; il giorno successivo, sullo stesso palco, Stefano Di Battista con “Morricone Stories”.

Sabato 13 è la volta di Archie Shepp Quartet; domenica di Mathias Eick Quintet; la sera di Ferragosto di scena Oumou Sangaré e martedì 16, alle 18 a San Teodoro Paolo Fresu e Rita Marcotulli.

Dal 20 al 23 luglio c’è Narcao Blues, con N’Famady Kouyaté, Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers, Moonlight Benjamin. Ancora, giovedì: Toby Lee e Samantha Fish; venerdì, Anders Osborne e Carolyn Wonderland; sabato, Kris Barras Band e Eric Gales.

Dal 3 al 6 agosto c’è Musica sulle Bocche a La Maddalena. nella prima giornata alle 21 si esibirà la Maverick Orchestra, protagonista il creatore e direttore artistico del Festival Enzo Favata. Il 4, doppio concerto con la violinista Anais Drago e in Piazza Comando alle 21.30 Irene Grandi con “Io in Blues. Il 5 agosto Pasquale Mirra al vibrafono e a seguire Germano Lanzoni, il comico noto per il “milanese imbruttito”, presenta il suo progetto di teatro canzone e jazz “Tanto vale lasciarsi andare...dai retta a un pirla!”. Il 6 agosto il quartetto Jumaan e il progetto “Il Mediterraneo e le origini del mito”.

Ancora: dal 7 agosto il Festival diventa itinerante: a Martis nella Chiesa di San Pantaleo ci sarà la coppia Tozzi-Favata. L’8, nella Chiesa Nostra Signora di Tergu il duo composto da Riccardo Pittau (tromba) e Matteo Scano (piano). Il 9 la Chiesa Santa Tecla di Nulvi ospita il chitarrista Marco Tindiglia e il sassofonista Andy Sheppard.

Il 10 agosto a Valledoria in scena Matteo Mancuso in trio, il giorno dopo protagonista è la Fabrizio De Andrè Ensemble. Il Castello dei Doria di Chiaramonti è lo scenario per l’omaggio a Jimi Hendrix del batterista Roberto Gatto insieme a De Luca (chitarra) e Ranieri (basso).

Il 13 agosto il “Massimo Quartetto” e l'ensemble De Andrè; omaggio a Lucio Dalla - il 17 - di Peppe Servillo insieme al polistrumentista Javier Girotto e al tastierista Natalio Mangalavite; il 18 Favata Crossing a Ploaghe.

A Castelsardo 14 concerti in tre giorni, dal 19 al 21 agosto.

Abbabula inizia il 29 luglio, nel cortile del Palazzo ducale di Sassari, con un doppio spettacolo: quello di Federico Marras Perantoni e quello di Luigi Frassetto.

Poi ci si sposta ad Alghero, dove, nell’Anfiteatro Ivan Graziani (Maria Pia) il 30 ci sono Villabanks, Tananai e Mavie; il 2 agosto, Massimo Pericolo, Bigmama, Ribi. Il 4 agosto, Ernia, Low-Red, Novelo, il 6 agosto Psicologi, Bandito, Valak. Il 9 agosto, a Lo Quarter, Pensieri e Parole– Omaggio a Lucio Battisti con Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri.

Apre la serata Franca Masu, con Luca Falomi e Fausto Beccalossi in Cartas de Amor.

Mika arriva in Sardegna con un’unica data alla Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula il 30 luglio.

Ad Alghero, per JazzAlguer, venerdì 15 luglio, sul palco di Lo Quarter, ci sarà Paolo Fresu con il violoncellista carioca Jacques Morelenbaum e Rita Marcotulli.

50 Cent sbarca in Sardegna per la sua unica data in Italia. La leggenda del rap sarà uno dei protagonisti della quarta giornata dell’Arabax Music Festival, il 15 agosto, sul palco del Piazzale Rocce Rosse di Arbatax.

Nelle altre serate, Afrojack, Lost Frequencies, Elettra Lamborghini, Ghali, Achille Lauro, Gué e Deejay Time.

