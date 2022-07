Gialeto e La Palma Alghero festeggiano al fischio finale dell’ultima giornata e volano in Eccellenza. Il Barisardo deve attendere una settimana: vince lo spareggio con il San Teodoro e ottiene la promozione nel massimo campionato regionale. Ma alla fine, durante l’estate, arriva anche la notizia positiva per il San Teodoro: tra salvezza delle squadre sarde in serie D e altre combinazioni favorevoli, è promozione in Eccellenza anche per il San Teodoro.

Sono i verdetti nella parte alta della classifica dei due gironi di Promozione nella stagione 2003-2004. In coda precipitano in Prima Categoria Fermassenti (dopo lo spareggio perso contro il Sarroch), La Palma Cagliari, Jerzu, Dorgalese, Pozzomaggiore e Villagrande. Il “re” degli attaccanti è Mhamed della Gialeto con 25 reti, davanti a Mileddu (Sant’Antioco, 23) ed Ennas (Ferrini, 22). Nel girone B si segna di meno: Hervatin (Golfo aranci) e Manunta (La Palma Alghero) sono al primo posto con 20 gol.

In trionfo

Quattro squadre in appena cinque punti: anche la classifica conferma che la stagione nel campionato di Promozione, girone A, è combattuta. Molto combattuta. La spunta la Gialeto con 63 punti, davanti a Barisardo (61), Muravera (59) e Ferrini Cagliari (58).

La classifica del girone A

E la squadra di Serramanna per festeggiare il ritorno in Eccellenza dopo due anni deve attendere l’ultima giornata. Si gioca a Dolianova con la squadra allenata da Grudina già salva. Tutto facile: Mhamed (doppietta) e Monni firmano il 3-0 in trasferta e i rossoverdi possono finalmente sorridere e lasciarsi andare per la conquista dell’Eccellenza. «La Gialeto ha vinto, giusto premio per un campionato vissuto sempre lì davanti», sono le parole di Gigi Piras, allenatore della Gialeto. «Il tutto grazie a un gruppo splendido. E abbiamo superato diverse difficoltà, come infortuni, anche grazie ai tanti giovani che hanno dato il loro fondamentale apporto». Tra i grandi protagonisti i due attaccanti Mhamed e Monni (41 reti in due), i pilastri del centrocampo (Aldo Piras e Ruggiero), e ancora il portiere Antinori e i vari Boi, Consigli e Cabras. «Ha vinto la Gialeto e ha vinto tutta Serramanna», dice euforico il presidente Mario Cugusi. «Abbiamo disputato una grande stagione sempre da protagonisti».

L’altra promozione diretta è quella del La Palma Alghero al termine di un testa a testa con il San Teodoro durato fino agli ultimi novanta minuti. Il successo sul Thiesi (2-0) è il sigillo sulla vittoria nel girone B e l’accesso in Eccellenza grazie a un bottino di 60 punti (appena due sconfitte ma anche molti pareggi, ben 12). Una nuova impresa, con la terza promozione in altrettante stagioni. «Sembra un sogno», evidenzia il presidente Costantino Marcias, «il giusto coronamento di un progetto iniziato quattro anni fa e che si è concretizzato grazie a un gruppo di ragazzi fantastici orchestrati da un allenatore esperto come Giovanni Muroni». Importante il contributo di tutti e in particolare degli attaccanti Manunta (20 gol) e Desole (15).

Lo spareggio

Ma c’è anche una terza squadra a raggiungere l’Eccellenza. Lo fa dopo lo spareggio tra le seconde dei due gironi. Si gioca il 16 maggio e a Nuoro si affrontano Barisardo e San Teodoro. Finisce 2-1 per gli ogliastrini: Ligas e Caccia per l’1-1, poi la sfida viene decisa da Luca Mameli con gli ogliastrini costretti a difendersi con un uomo in meno per l’espulsione di Sirigu.

Il Barisardo vince lo spareggio promozione

La successiva salvezza di una sarda in serie D apre finalmente le porte del massimo campionato regionale. «Dedicato al nostro grande pubblico», dice Antonello Staffa, allenatore del Barisardo. «Il nostro segreto? Siamo un gruppo di amici ed è uno spettacolo vedere quello che sta accadendo attorno a questa squadra», aggiunge Luigi Ligas, autore del primo gol degli ogliastrini nello spareggio. Inevitabile la delusione in casa San Teodoro: «C’è tanta rabbia», ammette l’allenatore Giuseppe Leggeri. Che dopo qualche settimana può festeggiare: una serie di combinazioni e la salvezza delle squadre sarde in serie D aprono le porte dell’Eccellenza anche al San Teodoro.

Le lacrime

Nel girone A bel campionato per Muravera e Ferrini nella zona alta della classifica. Stagione tranquilla per Asseminese, Decimomannu, Teulada, Guspini, Dolianova, Sant’Antioco e Sinnai. Salvezza nel finale per il Mandas.

Vittoria e salvezza per il Sarroch

Retrocessione anticipata per La Palma e Jerzu mentre Sarroch e Fermassenti chiudono al terzultimo posto insieme e si danno appuntamento il 16 maggio a Decimomannu per la sfida salvezza. Poles per la Fermassenti apre il match ma Piras prima e Simbula dopo firmano la rimonta. La squadra allenata da Lomedico resta in Promozione, quella del presidente Massenti precipita in Prima Categoria.

Nel gruppo B alle spalle di La Palma e San Teodoro ci sono Ghilarza, Ozierese, Latte Dolce, Thiesi, Turris, Ittiri, Golfo Aranci, Usinese e Buddusò.

La classifica del girone B

Retrocessione senza appello per Villagrande e Pozzomaggiore, mentre la Bittese si salva all’ultima giornata condannando la Dorgalese, terza squadra a finire in Prima Categoria.

