Quattro sorelle promosse in Eccellenza. La stagione 2004-2005 del campionato di Promozione regala la gioia del salto di categoria, nel massimo torneo regionale, a Iglesias, Samassi, Budoni e Ghilarza. Niente da fare per il Sarroch: vince lo spareggio tra le terze classificate nei due gironi ma non viene ripescato. Annata da dimenticare per Ferrini, Dolianova, Arbus, Bittese, Golfo Aranci e Siniscola che precipitano in Prima Categoria. Con la maglia dell’Olmedo ottiene lo spareggio tra terze, perso, ma Mulas porta a casa un record personale: 29 reti segnate, con una media di un gol al giorno.

Il ritorno

Un anno di purgatorio e subito il rientro nel campionato di Eccellenza dalla porta principale grazie al primo posto nel girone sud della Promozione. La matematica arriva alla penultima giornata: i minerari, in casa, battono 3-2 (doppietta di Floris e rete di Trogu) il Villasimius e possono far festa.

Il ritorno dell'Iglesias in Eccellenza

Gigi Piras, ex storico attaccante del Cagliari, nel dopo partita non nasconde la grande soddisfazione: «Abbiamo meritato di vincere», spiega l’allenatore, «perché i ragazzi hanno disputato un girone di ritorno straordinario. Insieme alla società abbiamo remato dalla stessa parte soprattutto nel periodo tra novembre e dicembre quando sembrava che l’annata fosse compromessa». Proprio la compattezza della squadra ha permesso di tagliare il traguardo nonostante le difficoltà. Un gruppo capace di recuperare ben dieci punti di svantaggio dalla capolista. Tra i protagonisti i vari Esposito, Giannoni, Crobeddu, Pibiri, Trogu, Pusceddu e Floris. Per Trogu secondo posto nella classifica marcatori staccato di due reti da Mileddu del Sant’Antioco arrivato a quota 23.

L’ultimo sforzo

Chi attende l’ultima gara è il Samassi. Per la promozione serve una vittoria contro l’Arbus, già retrocesso, per respingere l’ultimo assalto del Sarroch. Tutto facile per la squadra allenata da Corrado Lampis: 3-0 (reti di Pisano e doppietta di Alberti) e il via ai festeggiamenti. Un doppio trionfo dopo la vittoria, l’anno prima, nel girone di Prima Categoria. Decisivo il girone di ritorno con tredici vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

La festa del Samassi

«Una promozione da dedicare anche a chi non credeva in questa squadra. I giocatori hanno dato il massimo e superato mille difficoltà. Come il giocare le partite in casa nel campo di Furtei», dice l’allenatore il 15 maggio 2005 poco dopo il triplice fischio finale. In evidenza, con i suoi 14 gol, Alberti e la difesa che con sole 21 reti subite diventa la migliore del girone A.

Sarroch e le altre

Coda di campionato più lunga per il Sarroch e l’Olmedo, le terze classificate nei due raggruppamenti. Chi vince può sperare – tutto dipenderà da spareggi e playoff nei campionati superiori che alla fine non regalano il sorriso alla vincitrice dello scontro tra terze – e così sul neutro di Sardara, il 22 maggio 2005 è sfida vera. Vince il Sarroch 1-0 con un gol di GianLuca Pilo.

Lo spareggio tra terze, Sarroch e Olmedo

La squadra di Giuseppe Mura passerà poi dalla gioia per il successo alla delusione per la mancata promozione. Nel Sarroch tanti nomi importanti: da Cinus e Piro, da Vergari a Pasini, per arrivare a Mura, Mannai, i fratelli Pilo e la giovane promessa Piroddi. GianLuca Pilo (12 reti) e Mura (10) sono i migliori marcatori della squadra.

La classifica del girone A

Per il resto, il girone A registra una bella stagione per l’Asseminese (quarta in classifica): staccate le altre, con il Sant’Antioco del capocannoniere del girone Mileddu (23 reti), il Villasimius, il Muravera, il Sinnai, il Carbonia. Guspini, Teulada, Decimomannu e Mandas si salvano mentre per Ferrini, Dolianova e Arbus è l’ora della retrocessione.

Il girone B

Nel gruppo B, Budoni e Ghilarza tagliano il traguardo a braccetto con 65 punti. Serve però lo spareggio per incoronare la regina: la spunta il Budoni, nel neutro di Nuoro, vincendo 5 a 4 ai calci di rigore.

Budoni e Ghilarza, le prime due del girone B

Prima le due squadre sono arrivate alla promozione dominando e conducendo un duello a distanza. Nel Budoni allenato da Bagatti spiccano le reti di Mhamed (12) e Cerbone (9) e la difesa che incassa solo 17 gol. Ghilarza in alto con i 14 centri di Maniglio. «Un anno straordinario», dice il tecnico Gian Mario Coghene, «siamo riusciti a tenere testa a uno squadra come il Budoni. Il giusto risultato di una stagione straordinaria che ha visto i miei giocatori combattere fino all’ultimo». Terzo gradino del podio per l’Olmedo che poi si inchina al Sarroch nello spareggio “speranza”.

La classifica del girone B

Usinese al quarto posto. In coda Siniscola, Golfo Aranci e Bittese retrocedono. Salvezza sofferta per Baunese, Luogosanto, Thiesi e Buddusò. Stagione tranquilla per Latte Dolce, Porto Torres, Ittiri, Ozierese e Ilva.

© Riproduzione riservata