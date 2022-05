La prima fase per l’aggiudicazione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici a Cagliari. Lunedì 2 maggio il dirigente comunale Daniele Olla ha firmato la determina per l’ammissione delle società che hanno inviato domanda. Sono 10 su 11 le concorrenti che parteciperanno alla seconda fase: Link Your City Italia, Helbiz Italia, Freedom Mobility, Vento Mobility, Bird Rides Italy, Bitmobility, Zoom, Green Motion Italia, Emtransit e Playcar. L’unica esclusa è la Bolt Support Services It.

A fine gennaio gli uffici di piazza De Gasperi hanno ricevuto 11 plichi sigillati (9 di multinazionali) di aziende che avrebbero voluto partecipare alla gara d’appalto per lo “sharing”. All’apertura delle buste il primo contrattempo. Il modulo “blindato” che le partecipanti hanno dovuto compilare non prevedeva lo spazio per alcune informazioni richieste dal capitolato d’appalto. Impossibile, quindi, soddisfare la richiesta senza essere esclusi. Un cortocircuito che ha costretto la commissione di gara a chiedere i chiarimenti in una seconda fase. Procedura che, come è prevedibile, ha fatto slittare la conclusione della procedura.

Il servizio durerà 36 mesi, con regole molto ferree studiate appositamente dall’Ufficio mobilità di Palazzo Bacaredda per evitare il caos, l’anarchia e i rischi visti sino a ottobre, quando il noleggio di monopattini era stato sospeso dal sindaco Paolo Truzzu. Gestiranno l’appalto non più di quattro gestori per mille monopattini, massimo 250 ciascuno. Il numero è stato calcolato sui periodi di maggior richiesta: la stagione calda. È evidente che durante la stagione fredda, quando l’utilizzo è decisamente inferiore la consistenza della flotta in circolazione diminuisce, a discrezione dell’operatore. Ogni vincitore, per poter mettere a disposizione dei cittadini i propri mezzi, dovrà versare nelle casse comunali almeno 10.000 mila euro all’anno. L’autorizzazione durerà tre anni. La novità sta nel fatto che il vincitore dovrà presentare una proposta sulle aree di sosta dove intende parcheggiare i monopattini, solo dopo il nulla osta comunale gli stalli potranno essere utilizzati. Il noleggio è con il sistema “one way”. Il mezzo, dopo che è stato utilizzato, deve essere sempre riportato nell’area di sosta autorizzata, che non deve essere necessariamente quella da dove è stato prelevato. L’altra novità riguarda la circolazione: i monopattini elettrici potranno viaggiare nelle piste ciclabili.

© Riproduzione riservata