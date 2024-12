In un’intercettazione telefonica, uno degli indagati durante un’operazione portata poi a termine dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, fa capire la portata dei traffici di droghe sintetiche. Era in partenza – viaggio poi effettivamente effettuato – per Venezia per partecipare a un rave party. Qui, come spiega mentre viene ascoltato dagli investigatori, lo spaccio delle droghe sintetiche garantirebbe guadagni a cinque zeri: fino a 200 mila euro in una settimana, come ribadisce l’uomo, un cagliaritano poi finito in carcere durante il blitz dei Carabinieri nel Cagliaritano per eseguire sette ordinanze di custodia cautelare. In queste occasioni, prosegue poi, ci si farebbe d’oro, perché c’è chi sarebbe pronto a comprare pasticche di ogni tipo in grande quantitativi per poi rivenderli ai clienti finali.

E che il mercato delle droghe sintetiche sia appetitoso per gruppi e organizzazioni criminali, ma anche per piccoli spacciatori e corrieri, lo confermano i numeri fatti registrare in Sardegna negli ultimi anni con diversi sequestri di una certa importanza proprio nel campo delle droghe sintetiche: ketamina, pastiglie di vario tipo e sostanze prodotte in laboratorio. Nella sola operazione portata a termine a novembre, i carabinieri del comando provinciale di Cagliari, hanno arrestato in flagranza 15 persone e sequestrato 5 chili di ketamina (in un plico proveniente dai Paesi Bassi, tra i più grandi sequestri mai effettuato in Sardegna), 151 pastiglie di Mdma, 43 grammi di 2C-B, nota come "cocaina rosa", oltre a due chili di hashish, 943 grammi di marijuana, 720 grammi di cocaina.

La maggiore preoccupazione, non solo da parte delle forze dell’ordine ma anche dei medici, è per le conseguenze che queste sostanze possono avere sulla salute dei consumatori. Lo evidenziano Ernesto d’Aloja direttore della struttura di Medicina Legale dell’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, ed Emanuela Locci, tossicologica forense del dipartimento di Scienze mediche. «Il problema maggiore non è più la singola assunzione di una sostanza. Oramai assistiamo a mix di diverse sostanze e questo complica il primo soccorso, in caso di intossicazioni, e rende difficile capire gli effetti nel lungo periodo», spiega d’Aloja. E la ketamina starebbe spopolando anche in Sardegna – soprattutto negli ambienti dei locali notturni e delle discoteche – tra i giovani, che la mischierebbero con altre sostanze. «Siamo davanti a un problema per la sanità pubblica», ammette il professore. «In caso di arrivo in pronto soccorso per un effetto tossico da sostanze combinate, non sempre si è in grado di gestire le situazioni. Spesso queste sostanze vengono combinate insieme per evitare che rientrino nelle tabelle di quelle stupefacenti, dunque illegali». Così se ne scoprono di nuove.

E «i rischi per la salute dei consumatori sono molto elevati», sottolinea la Locci. Così un farmaco anestetico che nasce con finalità veterinarie (la ketamina, appunto) viene preso per altri motivi, senza ovviamente seguire una terapia medica. Le conseguenze sono le allucinazioni che possono portare a comportamenti pericolosi. Poi ci sono devastanti effetti cardiaci. Non solo. La tossicologica forense del dipartimento di Scienze mediche spiega che «sono stati riscontrati anche casi di gravi infiammazioni alla vescica e altre patologie urologiche». E le intossicazioni acute di ketamina, mischiata con altre sostanze, in Sardegna sono sempre più frequenti. Il mercato delle droghe sintetiche sembra in costante crescita anche perché queste sostanze sono meno costose di altre e non hanno stagioni perché vengono realizzate nei laboratori tutto l’anno. E il business segue anche una questione estetica: da qui la creazione della cocaina rosa «un mix di ketamina, ecstasy, anfetamine e crack, con continue modifiche delle sostanze, potenzialmente pericolosissimo e difficile da decifrare in caso di intossicazioni», conclude la Locci.

Un mercato in espansione che attira dunque i gruppi criminali anche perché spesso gli acquirenti hanno una discreta disponibilità economica. E la Sardegna, soprattutto nel periodo estivo, è una piazza molto interessante per lo smercio delle droghe sintetiche.

