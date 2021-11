Alexa compie tre anni. Detta così potrebbe anche non interessare molto. In realtà, a vedere i numeri di questi primi tre anni, l’assistente vocale di Amazon ha riscosso successo.

«Nei primi tre anni dall'arrivo in Italia gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti oltre l'80% anno su anno e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia», afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa. In tre anni ha registrato 10 miliardi di interazioni, 450 milioni di ore di musica ascoltate, 28 milioni di chiamate. Italiani sempre più dipendenti di questa assistente che asseconda quasi tutte le richieste? Sembrerebbe proprio di sì. Basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell'ultimo anno, gli utenti le hanno detto «Ti voglio bene».

I numeri

I numeri di Alexa in Italia confermano un grande utilizzo di questo sistema: 10 miliardi di interazioni, 450 milioni di ore di musica ascoltate (280 milioni solo nell'ultimo anno), 28 milioni di chiamate, 500 milioni di timer o sveglie impostate negli ultimi 12 mesi, 4.500 skill disponibili, 100mila comandi al giorno in media nel 2021, un miliardo di interazioni con apparati luminosi come le Philips Hue solo nell'ultimo anno. Tra le altre richieste gettonate: cosa c'è in tv, quanti giorni mancano a Natale, il santo del giorno.

In cucina

E se è riuscita a far ballare nelle case degli italiani, riproducendo le playlist del cuore, quest'anno, forse anche a causa del Covid e conseguenti lockdown, Alexa ha risposto anche a milioni di domande degli utenti sulle cucine stuzzicando il loro appetito anche attraverso la Skill di GialloZafferano. Come? Alexa ha aiutato, è proprio il caso di dire, nel preparare ogni genere di pietanza, controllando la preparazione delle pietanze, le preparazioni e addirittura aggiungendo ingredienti alla lista della spesa e consultarla una volta arrivati al supermercato. Il numero anche in questo campo è da capogiro: nel 2021 sono state oltre 5 milioni le ricette consultate. Le preferite dagli utenti? Spaghetti alla carbonara, Tiramisù e Pancake allo sciroppo d'acero.

Non può mancare il vino. Ecco la skill ''Vino Perfetto'' che permette ad Alexa di diventare una sommelier consigliando bottiglie di vino delle cantine italiane. Un suggerimento che riguarda non solo la scelta del vino ma anche le diverse operazioni che permettono di avere lo stesso vino in condizioni perfette magari per una cena tra amici.

Case smart

Ovviamente non mancano le richieste, circa 140mila, che invece riguardano il funzionamento delle case, ovviamente quelle smart, grazie a tecnologie e prodotti sviluppati da diverse aziende. I dispositivi per la Casa Intelligente compatibili con Alexa gestiscono luci, prese, citofoni, Internet box per le connessioni ultraveloci dei dispositivi alla rete domestica e robot per le pulizie. Nel 2021, in Italia, sono state oltre 1.2 miliardi le interazioni tra i dispositivi intelligenti e Alexa.

Il team italiano

«Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori. In primis il lavoro svolto dal team italiano: 50 colleghi, tra Language Engineer e Data Scientist, del nostro centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, che in questi anni hanno migliorato la comprensione linguistica di Alexa del 70% circa. Oltre a tutti gli altri membri del team Alexa che ogni giorno lavorano per rendere Alexa l’assistente vocale ideale: cordiale, talentuosa e divertente. E ovviamente non possiamo dimenticare il grande contributo delle aziende con cui collaboriamo e quello degli sviluppatori», conclude Visconti.

