Uno spazio dedicato ai giovani, per aiutarli a superare uno dei momenti più problematici della vita: l’adolescenza. A Quartu è in funzione struttura in cui sentirsi liberi di parlare di emozioni e sentimenti e di esprimere i propri bisogni: è lo Spazio Giovani del Consultorio familiare della ASL di Cagliari, un ambiente riservato, con giorno e orario stabilito, in cui parlare o ricevere informazioni per bisogni legati alla vita affettiva e relazionale, di coppia, sul corpo e sulle sue trasformazioni.

A coordinare il team di di professionisti Isabella Gessa.

Dottoressa Gessa, perché c’è la necessità di parlare ai giovani di emozioni e sentimenti?

«La necessità nasce dalla popolazione stessa, dagli utenti e dalle loro richieste. E noi abbiamo la responsabilità di accogliere e parlare coi i giovani e in particolare gli adolescenti al fine di stimolare la maturità psichica e sociale. Condividere esperienze, emozioni e sentimenti vissuti genera educazione alle emozioni e aiuta la comprensione di sé stessi e degli altri. Con l’educazione alle emozioni e ai sentimenti si cerca di contrastare il bullismo e la violenza, psichica e fisica, a cui purtroppo si assiste tutti i giorni nelle notizie di cronaca. Ma non solo, si cerca anche di sensibilizzare all’espressione di sentimenti positivi, a sviluppare empatia e senso di responsabilità migliorando il riconoscimento delle proprie qualità e attitudini e la sfera relazionale».

Come funziona lo Spazio giovani?

«Lo Spazio Giovani è uno dei percorsi attivi del Servizio del Consultorio Familiare (CF) di ASL Cagliari. Lo Spazio Giovani del CF di Quartu è un percorso riservato appunto ai giovani in cui sentirsi liberi di parlare di emozioni e sentimenti e di esprimere i propri bisogni. È un ambiente riservato (con giorno e orario stabiliti) in cui parlare e/o ricevere informazioni per bisogni legati alla vita affettiva e relazionale, di coppia, sul corpo e sulle sue trasformazioni, trattare le più svariate tematiche sulla sessualità, identità di genere e orientamento sessuale, contraccezione, gravidanza e interruzione di gravidanza, bullismo, prevenzione ed educazione alla salute (malattie sessualmente trasmissibile). Tutti i giovedì alle 10 e alle 1, senza appuntamento, siamo in via Turati 4C, al sesto piano».

Chi svolge le attività?

«Un’equipe multidisciplinare composta da: ginecologhe, psicologhe, pediatra, ostetriche, assistenti sociali e assistenti sanitarie. Il team è pronto ad accogliere ogni tipo di esigenza e ad individuare il percorso più adatto. Le giornate dei giovedì del Consultorio Familiare di Quartu sono dedicate esclusivamente allo Spazio Giovani senza altre attività programmate».

A chi è rivolto?

«Hanno libero accesso ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni, a prescindere dal comune di residenza, senza prescrizione del medico di base e, se minorenni, senza necessità di essere accompagnati da un adulto. Il giovane deve sentirsi libero di scegliere per questo può venire anche accompagnato da un adulto, che sia un genitore o un parente o un amico ma ciò non è necessario, il giovane, dai 14 anni può venire anche da solo perché è tutelato dalla legge che istituisce i Consultori».

Come possono contattarvi?

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e ai seguenti indirizzi e recapiti: Email: consultorio.quartu@aslcagliari.it;

Coordinatrice attività consultoriali 0706097499 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

assistente sanitario 0706097499 (anche il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Assistente sociale 0706097458 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Psicologo 0706097479 – 0706097471 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Pediatra 0706097470 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Ginecologo 0706097489 (anche il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Ginecologo 0706097456 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Ostetrica 0706097487 (anche il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Ostetrica 0706097452 (anche il martedì e giovedì dalle 15 alle 17)

Il giovedì l’accesso è libero per i giovani e non è necessario prenotare».

Ma gli adulti possono entrare in questo Spazio Giovani?

«Solo gli eventuali accompagnatori, gli utenti over 25 possono accedere al consultorio tutti i giorni

tranne appunto il giovedì, che abbiamo appositamente riservato agli adolescenti».

I ragazzi e le ragazze chiedono di approfondire il tema sulla violenza?

«Il tema viene affrontato a scuola durante il percorso di Educazione all’affettività e sessualità.

Inoltre il Consultorio Familiare è un Servizio che dedica a questa tematica un percorso specifico con supporto individuale piscologico e sociale. Ad esempio sulla violenza di genere si collabora con gli Enti Locali e i Centri Anti Violenza. Ed ancora nello Spazio Giovani, e in generale nel Consultorio, accogliamo e tuteliamo le persone che possono ritrovarsi in una situazione di violenza, disagio o conflitto all’interno della propria famiglia. Di fatto nelle scuole approfondiamo anche il tema della violenza assistita».

Affrontate il tema e supportate le persone rispetto alla propria identità e orientamento sessuale?

«Certamente, anche questa tematica viene trattata e approfondita nei percorsi attivi nelle scuole e non solo, abbiamo sempre portato avanti percorsi di supporto individuale psicologico.

Così come per l’educazione all’affettività e alla sessualità. Le richieste sono e sono sempre state tante, cerchiamo di fare il possibile con le risorse a nostra disposizione e ringraziamo la Direzione del Distretto Quartu Parteolla e la Direzione Generale della ASL Cagliari per supportarci in queste attività. La collaborazione è essenziale per fare rete e incrementare l’offerta dei servizi, soprattutto per gli adolescenti che rappresentano il futuro della società».

